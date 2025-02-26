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В правительстве рассказали о преимуществах российского поезда для ВСМ - 26.02.2025, ПРАЙМ
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В правительстве рассказали о преимуществах российского поезда для ВСМ
В правительстве рассказали о преимуществах российского поезда для ВСМ - 26.02.2025, ПРАЙМ
В правительстве рассказали о преимуществах российского поезда для ВСМ
Российский высокоскоростной пассажирский поезд по техническим характеристикам будет превосходить многие импортные аналоги, сообщает правительство РФ. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T18:17+0300
2025-02-26T18:27+0300
экономика
всм
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российский высокоскоростной пассажирский поезд по техническим характеристикам будет превосходить многие импортные аналоги, сообщает правительство РФ. Вице-премьер Виталий Савельев совершил рабочую поездку в Свердловскую область, где посетил завод "Уральские локомотивы", входящий в группу "Синара", в Верхней Пышме и провел совещание по вопросам реализации проекта строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург. "По техническим характеристикам он будет превосходить многие импортные аналоги – аэродинамическая форма с минимальным коэффициентом сопротивления снизит шум и расход энергии", - говорится в сообщении правительства. Завод в Верхней Пышме станет площадкой для производства поездов для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. На территории завода в 2026 году будет построен комплекс по производству высокоскоростных электропоездов общей площадью 60 тысяч квадратных метров. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
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всм
Экономика, ВСМ
18:17 26.02.2025 (обновлено: 18:27 26.02.2025)
 
В правительстве рассказали о преимуществах российского поезда для ВСМ

Кабмин: поезд РФ для ВСМ по характеристикам превзойдет многие импортные аналоги

© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»%Концепт высокоскоростного поезда для России
%Концепт высокоскоростного поезда для России
© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российский высокоскоростной пассажирский поезд по техническим характеристикам будет превосходить многие импортные аналоги, сообщает правительство РФ.
Вице-премьер Виталий Савельев совершил рабочую поездку в Свердловскую область, где посетил завод "Уральские локомотивы", входящий в группу "Синара", в Верхней Пышме и провел совещание по вопросам реализации проекта строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург.
"По техническим характеристикам он будет превосходить многие импортные аналоги – аэродинамическая форма с минимальным коэффициентом сопротивления снизит шум и расход энергии", - говорится в сообщении правительства.
Завод в Верхней Пышме станет площадкой для производства поездов для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. На территории завода в 2026 году будет построен комплекс по производству высокоскоростных электропоездов общей площадью 60 тысяч квадратных метров.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Комитет Госдумы одобрил нулевой НДС на перевозки по ВСМ Москва-Петербург
Вчера, 17:24
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
 
ЭкономикаВСМ
 
 
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