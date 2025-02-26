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В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Трампа

В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Трампа - 26.02.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Трампа

Личная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна быть хорошо подготовлена, есть понимание, что она должна состояться,... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T12:28+0300

2025-02-26T12:28+0300

2025-02-26T12:28+0300

политика

россия

владимир путин

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Личная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна быть хорошо подготовлена, есть понимание, что она должна состояться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Есть понимание, что она (встреча - ред.) должна состояться, и есть понимание того, что она должна быть хорошо подготовлена. Это понимание двух президентов. Сейчас идёт поэтапная реализация тех договорённостей, которые достигли и главы государств, и делегации высокого уровня на переговорах в Эр-Рияде, готовятся контакты на экспертном уровне по линии министерства иностранных дел, затем они будут продолжены. Так дело дойдёт и до подготовки встречи на высшем уровне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли новый телефонный разговор Путина и Трампа и есть ли конкретика по поводу их личной встречи.Тем не менее, у Кремля пока нет уточнений по поводу личной встречи президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа. Песков также добавил, что новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, но при необходимости может быть оперативно организован.

https://1prime.ru/20250224/tramp-855217809.html

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россия, владимир путин, сша, дональд трамп