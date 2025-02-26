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В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Трампа - 26.02.2025, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Трампа
В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Трампа - 26.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Трампа
Личная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна быть хорошо подготовлена, есть понимание, что она должна состояться,... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T12:28+0300
2025-02-26T12:28+0300
политика
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Личная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна быть хорошо подготовлена, есть понимание, что она должна состояться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Есть понимание, что она (встреча - ред.) должна состояться, и есть понимание того, что она должна быть хорошо подготовлена. Это понимание двух президентов. Сейчас идёт поэтапная реализация тех договорённостей, которые достигли и главы государств, и делегации высокого уровня на переговорах в Эр-Рияде, готовятся контакты на экспертном уровне по линии министерства иностранных дел, затем они будут продолжены. Так дело дойдёт и до подготовки встречи на высшем уровне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли новый телефонный разговор Путина и Трампа и есть ли конкретика по поводу их личной встречи.Тем не менее, у Кремля пока нет уточнений по поводу личной встречи президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа. Песков также добавил, что новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, но при необходимости может быть оперативно организован.
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россия, владимир путин, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, США, Дональд Трамп
12:28 26.02.2025
 
В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Трампа

Песков: личная встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча Путина и Трампа в Осаке
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Личная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна быть хорошо подготовлена, есть понимание, что она должна состояться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Есть понимание, что она (встреча - ред.) должна состояться, и есть понимание того, что она должна быть хорошо подготовлена. Это понимание двух президентов. Сейчас идёт поэтапная реализация тех договорённостей, которые достигли и главы государств, и делегации высокого уровня на переговорах в Эр-Рияде, готовятся контакты на экспертном уровне по линии министерства иностранных дел, затем они будут продолжены. Так дело дойдёт и до подготовки встречи на высшем уровне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли новый телефонный разговор Путина и Трампа и есть ли конкретика по поводу их личной встречи.
Тем не менее, у Кремля пока нет уточнений по поводу личной встречи президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа. Песков также добавил, что новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, но при необходимости может быть оперативно организован.
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