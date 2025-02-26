https://1prime.ru/20250226/vsu-855257895.html

В Курской области уничтожили скрытые огневые точки ВСУ

В Курской области уничтожили скрытые огневые точки ВСУ - 26.02.2025, ПРАЙМ

В Курской области уничтожили скрытые огневые точки ВСУ

Экипаж российского вертолета Ка-52М ракетным ударом уничтожил скрытые огневые точки ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили Минобороны РФ. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T05:16+0300

2025-02-26T05:16+0300

2025-02-26T05:16+0300

россия

общество

рф

москва

владимир путин

валерий герасимов

всу

минобороны рф

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855257895.jpg?1740536185

МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Экипаж российского вертолета Ка-52М ракетным ударом уничтожил скрытые огневые точки ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили Минобороны РФ. "Вертолет Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. В МО РФ добавили, что были уничтожены огневые точки ВСУ. "Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета", - отметили в российском ведомстве. Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, москва, владимир путин, валерий герасимов, всу, минобороны рф, вс рф