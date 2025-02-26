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В Курской области уничтожили скрытые огневые точки ВСУ - 26.02.2025, ПРАЙМ
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В Курской области уничтожили скрытые огневые точки ВСУ
В Курской области уничтожили скрытые огневые точки ВСУ - 26.02.2025, ПРАЙМ
В Курской области уничтожили скрытые огневые точки ВСУ
Экипаж российского вертолета Ка-52М ракетным ударом уничтожил скрытые огневые точки ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили Минобороны РФ. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T05:16+0300
2025-02-26T05:16+0300
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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Экипаж российского вертолета Ка-52М ракетным ударом уничтожил скрытые огневые точки ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили Минобороны РФ. "Вертолет Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. В МО РФ добавили, что были уничтожены огневые точки ВСУ. "Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета", - отметили в российском ведомстве. Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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россия, общество , рф, москва, владимир путин, валерий герасимов, всу, минобороны рф, вс рф
РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ, Минобороны РФ, ВС РФ
05:16 26.02.2025
 
В Курской области уничтожили скрытые огневые точки ВСУ

Минобороны: вертолет Ка-52М уничтожил скрытые огневые точки ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Экипаж российского вертолета Ка-52М ракетным ударом уничтожил скрытые огневые точки ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили Минобороны РФ.
"Вертолет Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
В МО РФ добавили, что были уничтожены огневые точки ВСУ.
"Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета", - отметили в российском ведомстве.
Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
 
РОССИЯОбществоРФМОСКВАВладимир ПутинВалерий ГерасимовВСУМинобороны РФВС РФ
 
 
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