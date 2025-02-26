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ЦБ ожидает замедления темпов роста ВВП России в годовом выражении - 26.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ ожидает замедления темпов роста ВВП России в годовом выражении
ЦБ ожидает замедления темпов роста ВВП России в годовом выражении - 26.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ ожидает замедления темпов роста ВВП России в годовом выражении
Темпы роста ВВП России в годовом выражении замедлятся в первом квартале 2025 года до 2,9% с 3,3% в четвертом квартале прошлого года, следует из комментария к... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T16:03+0300
2025-02-26T16:03+0300
банк россии
финансы
ввп
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Темпы роста ВВП России в годовом выражении замедлятся в первом квартале 2025 года до 2,9% с 3,3% в четвертом квартале прошлого года, следует из комментария к среднесрочному прогнозу Банка России. "По оценке Банка России, темп роста экономической активности в IV квартале 2024 года ускорился и составил 3,3% к соответствующему периоду прошлого года. Эта оценка учитывает в том числе пересмотр Росстатом исторических данных по динамике ВВП за 2022 – 2023 годы", - говорится в документе. "Динамика внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. С учетом этого для выхода экономики на траекторию сбалансированного роста требуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий. В дальнейшем под влиянием накопления эффектов жесткой денежно-кредитной политики и нормализации бюджетной политики темпы роста внутреннего спроса замедлятся, а разрыв выпуска сократится",- отмечает ЦБ. В обновленном прогнозе, с учетом более высокой экономической активности в конце 2024 года, траектория этого замедления предполагается несколько более плавной, чем ожидалось в октябре, указывает регулятор. ЦБ напомнил, что темп роста ВВП в 2024 году составил 4,1%, превысив верхнюю границу октябрьского прогнозного диапазона. Расширение экономической активности в 2024 году было в значительной степени обеспечено потребительским и инвестиционным спросом. Согласно опубликованному 14 февраля обновленному среднесрочному прогнозу, регулятор повысил прогноз роста экономики страны по итогам текущего года до 1-2% с 0,5-1,5%. Кроме того, он понизил оценки роста экономики России в 2026 году до 0,5-1,5% с 1-2%. В 2027 году ЦБ ожидает по-прежнему роста ВВП РФ на 1,5-2,5%. По текущему прогнозу Минэкономразвития, который был подготовлен в сентябре прошлого года, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%, в 2026 году - на 2,6%, а в 2027 году - на 2,8%.
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финансы, ввп
Банк России, Финансы, ВВП
16:03 26.02.2025
 
ЦБ ожидает замедления темпов роста ВВП России в годовом выражении

ЦБ ожидает замедления темпов роста ВВП России в годовом выражении до 2,9%

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Темпы роста ВВП России в годовом выражении замедлятся в первом квартале 2025 года до 2,9% с 3,3% в четвертом квартале прошлого года, следует из комментария к среднесрочному прогнозу Банка России.
"По оценке Банка России, темп роста экономической активности в IV квартале 2024 года ускорился и составил 3,3% к соответствующему периоду прошлого года. Эта оценка учитывает в том числе пересмотр Росстатом исторических данных по динамике ВВП за 2022 – 2023 годы", - говорится в документе.
"Динамика внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. С учетом этого для выхода экономики на траекторию сбалансированного роста требуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий. В дальнейшем под влиянием накопления эффектов жесткой денежно-кредитной политики и нормализации бюджетной политики темпы роста внутреннего спроса замедлятся, а разрыв выпуска сократится",- отмечает ЦБ.
В обновленном прогнозе, с учетом более высокой экономической активности в конце 2024 года, траектория этого замедления предполагается несколько более плавной, чем ожидалось в октябре, указывает регулятор. ЦБ напомнил, что темп роста ВВП в 2024 году составил 4,1%, превысив верхнюю границу октябрьского прогнозного диапазона. Расширение экономической активности в 2024 году было в значительной степени обеспечено потребительским и инвестиционным спросом.
Согласно опубликованному 14 февраля обновленному среднесрочному прогнозу, регулятор повысил прогноз роста экономики страны по итогам текущего года до 1-2% с 0,5-1,5%. Кроме того, он понизил оценки роста экономики России в 2026 году до 0,5-1,5% с 1-2%. В 2027 году ЦБ ожидает по-прежнему роста ВВП РФ на 1,5-2,5%.
По текущему прогнозу Минэкономразвития, который был подготовлен в сентябре прошлого года, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%, в 2026 году - на 2,6%, а в 2027 году - на 2,8%.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
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