Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB - 26.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250226/wildberries-855281902.html
Суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB
Суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB - 26.02.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB
Десятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая отказала Владиславу Бакальчуку, требовавшему признать недействительными ряд... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T18:30+0300
2025-02-26T18:30+0300
экономика
wildberries
апелляция
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_659a79a94002609a22d999b5bc105c55.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Десятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая отказала Владиславу Бакальчуку, требовавшему признать недействительными ряд сделок по передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ (создана в результате слияния маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ). В сообщении в картотеке арбитражных дел говорится, что апелляционный суд в среду отклонил жалобу Бакальчука на принятое в декабре решение арбитражного суда Московской области, после чего оно вступило в законную силу. По мнению истца, оспариваемые сделки были направлены на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и самому Бакальчуку. При этом он был обязан доказать эти факты. Однако "доказательств того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и истцу, представлены не были", отметил суд первой инстанции. Таким образом, суд не нашел оснований для признания сделок недействительными. Он установил, что Татьяна Ким является владельцем 99% в уставном капитале ООО "Вайлдберриз", а Бакальчук - 1%, и не нашел подтверждений исковых требований супруга основательницы Wildberries. В июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. По данным ЕГРЮЛ, в ООО "РВБ" 65% принадлежит Wildberries, 35% - у компании "Стинн", владеющей "Русс Аутдор". Гендиректор новой структуры - Роберт Мирзоян, исполнительный директор группы Russ.
https://1prime.ru/20250210/wildberries-854818128.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_4682d561fb35f39025cb2967473239c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
wildberries, апелляция, суд
Экономика, Wildberries, апелляция, суд
18:30 26.02.2025
 
Суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB

Суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам Wildberries

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Десятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая отказала Владиславу Бакальчуку, требовавшему признать недействительными ряд сделок по передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ (создана в результате слияния маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ).
В сообщении в картотеке арбитражных дел говорится, что апелляционный суд в среду отклонил жалобу Бакальчука на принятое в декабре решение арбитражного суда Московской области, после чего оно вступило в законную силу.
По мнению истца, оспариваемые сделки были направлены на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и самому Бакальчуку. При этом он был обязан доказать эти факты. Однако "доказательств того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и истцу, представлены не были", отметил суд первой инстанции. Таким образом, суд не нашел оснований для признания сделок недействительными.
Он установил, что Татьяна Ким является владельцем 99% в уставном капитале ООО "Вайлдберриз", а Бакальчук - 1%, и не нашел подтверждений исковых требований супруга основательницы Wildberries.
ПМЭФ-2024. Экологичный ретейл и e-commerce: торговля как оператор устойчивых изменений - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries Татьяны Ким о разводе
10 февраля, 15:50
В июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. По данным ЕГРЮЛ, в ООО "РВБ" 65% принадлежит Wildberries, 35% - у компании "Стинн", владеющей "Русс Аутдор". Гендиректор новой структуры - Роберт Мирзоян, исполнительный директор группы Russ.
 
ЭкономикаWildberriesапелляциясуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала