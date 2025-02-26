https://1prime.ru/20250226/wildberries-855281902.html

Суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB

Суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB - 26.02.2025, ПРАЙМ

Суд отклонил апелляцию Бакальчука на отказ в иске по активам WB

Десятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая отказала Владиславу Бакальчуку, требовавшему признать недействительными ряд... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T18:30+0300

2025-02-26T18:30+0300

2025-02-26T18:30+0300

экономика

wildberries

апелляция

суд

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Десятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая отказала Владиславу Бакальчуку, требовавшему признать недействительными ряд сделок по передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ (создана в результате слияния маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ). В сообщении в картотеке арбитражных дел говорится, что апелляционный суд в среду отклонил жалобу Бакальчука на принятое в декабре решение арбитражного суда Московской области, после чего оно вступило в законную силу. По мнению истца, оспариваемые сделки были направлены на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и самому Бакальчуку. При этом он был обязан доказать эти факты. Однако "доказательств того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и истцу, представлены не были", отметил суд первой инстанции. Таким образом, суд не нашел оснований для признания сделок недействительными. Он установил, что Татьяна Ким является владельцем 99% в уставном капитале ООО "Вайлдберриз", а Бакальчук - 1%, и не нашел подтверждений исковых требований супруга основательницы Wildberries. В июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. По данным ЕГРЮЛ, в ООО "РВБ" 65% принадлежит Wildberries, 35% - у компании "Стинн", владеющей "Русс Аутдор". Гендиректор новой структуры - Роберт Мирзоян, исполнительный директор группы Russ.

https://1prime.ru/20250210/wildberries-854818128.html

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wildberries, апелляция, суд