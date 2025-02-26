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Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к росту

Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к росту - 26.02.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к росту

Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов среды демонстрирует небольшое снижение, следует из данных торгов. | 26.02.2025, ПРАЙМ

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2025-02-26T12:15+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже в первые часы торгов среды демонстрирует небольшое снижение, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.04 мск растет на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,72 рубля. Тренд к укреплению рубля в начале недели остался достаточно выраженным. Развивается он, как и прежде, под влиянием крепнущих ожиданий устранения внешнеполитических издержек, а также роста активности экспортёров перед налоговыми платежами (28 февраля), оценивает Денис Попов из Промсвязьбанка. Но в середине недели завершится налоговый период, и можно ждать снижения предложения валюты на внутреннем рынке. Кроме того, перекупленность рубля высока. Поэтому коррекционное ослабление рубля просто необходимо, в свою очередь считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Обычно, за один-два дня до граничного срока уплаты налогов, объёмы продаж валюты со стороны экспортёров достигают максимальных значений. Однако в этот раз сезонность может быть сглажена из-за продолжительного укрепления рубля. С учётом того, что курс накануне достиг наш краткосрочный прогнозный таргет (85-87 руб за доллар и 11,7-11,9 руб за юань) мы ориентируемся, как-минимум, на локальную стабилизации котировок вблизи текущих уровней", - даёт прогноз Попов.

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рынки, торги, юань