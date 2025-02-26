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СФ одобрил закон о реализации концессионных соглашений в сфере ЖКХ
СФ одобрил закон о реализации концессионных соглашений в сфере ЖКХ - 26.02.2025, ПРАЙМ
СФ одобрил закон о реализации концессионных соглашений в сфере ЖКХ
Сенаторы одобрили изменения в закон "О концессионных соглашениях", документ совершенствует механизм реализации соглашений в отношении объектов теплоснабжения,... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T16:22+0300
2025-02-26T16:22+0300
2025-02-26T16:22+0300
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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили изменения в закон "О концессионных соглашениях", документ совершенствует механизм реализации соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В частности, вводится запрет на возможность являться концессионером для государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также бюджетных учреждений. Ужесточаются требования к участникам конкурсов на заключение соглашений в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства – в части подтверждения квалификации. Документ предусматривает обязанность концессионера разработать и направить в уполномоченный орган субъекта РФ проект своей инвестиционной программы. Также закрепляется необходимость согласования проекта концессионного соглашения с высшим должностным лицом субъекта РФ. По мнению сенаторов, закон позволит ограничить участие в концессиях недобросовестных организаций, а также усилить роль руководства регионов в согласовании концессионных соглашений в сфере ЖКХ.
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россия, совфед, жкх
СФ одобрил закон о реализации концессионных соглашений в сфере ЖКХ
Совфед одобрил закон о реализации концессионных соглашений в сфере ЖКХ
МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили изменения в закон "О концессионных соглашениях", документ совершенствует механизм реализации соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
В частности, вводится запрет на возможность являться концессионером для государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также бюджетных учреждений. Ужесточаются требования к участникам конкурсов на заключение соглашений в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства – в части подтверждения квалификации.
Документ предусматривает обязанность концессионера разработать и направить в уполномоченный орган субъекта РФ проект своей инвестиционной программы. Также закрепляется необходимость согласования проекта концессионного соглашения с высшим должностным лицом субъекта РФ.
По мнению сенаторов, закон позволит ограничить участие в концессиях недобросовестных организаций, а также усилить роль руководства регионов в согласовании концессионных соглашений в сфере ЖКХ.
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