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"Таким тоном с РФ не говорят". Захарова ответила на слова главы МИД Австрии - 26.02.2025, ПРАЙМ
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"Таким тоном с РФ не говорят". Захарова ответила на слова главы МИД Австрии
"Таким тоном с РФ не говорят". Захарова ответила на слова главы МИД Австрии - 26.02.2025, ПРАЙМ
"Таким тоном с РФ не говорят". Захарова ответила на слова главы МИД Австрии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на неприемлемый тон заявлений главы МИД Австрии и врио канцлера республики Александера Шалленберга по... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T22:19+0300
2025-02-26T23:17+0300
политика
мария захарова
мид австрии
заявление
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на неприемлемый тон заявлений главы МИД Австрии и врио канцлера республики Александера Шалленберга по отношению к России. Выступая в парламенте республики, Шалленберг ранее пригрозил, что переговоры по Украине не состоятся без Евросоюза, напомнив про замороженные российские активы на европейских счетах. "Таким тоном с Россией не говорят. Сначала брюссельским деятелям надо научиться прилично себя вести, перестать распространять дезинформацию, а потом уже претендовать на общение", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она поинтересовалась, какие рычаги влияния могут быть у Австрии. "Рычаги влияния... У Австрии? Или герр Шалленберг сразу после того, как заявил, что окончательно уходит из политики, окончательно ушёл в отрыв? Впрочем, он и ранее славился странными заявлениями. Например, осенью прошлого года обвинил Россию в "тысячелетнем" вмешательстве в дела Украины", - заявила Захарова. Официальный представитель МИД напомнила, что в Москве уже несколько лет слышат о том, что Россия якобы вмешивается во внутриполитическую жизнь Австрии. "На Западе умудрились договориться до того, что якобы "Австрия - шпионский авианосец России" (Что? Да...)/ Вы, герр Шалленберг, либо скажите, что все эти заявления ложны, либо рассуждайте про "рычаги". Пока единственное, чего Вене удалось добиться своими "рычагами", так это избавления от российского качественного и надёжного газа по выгодным ценам", - добавила Захарова.
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мария захарова, мид австрии, заявление
Политика, Мария Захарова, МИД Австрии, заявление
22:19 26.02.2025 (обновлено: 23:17 26.02.2025)
 
"Таким тоном с РФ не говорят". Захарова ответила на слова главы МИД Австрии

Захарова: указала на неприемлемый тон заявлений главы МИД Австрии о России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на неприемлемый тон заявлений главы МИД Австрии и врио канцлера республики Александера Шалленберга по отношению к России.
Выступая в парламенте республики, Шалленберг ранее пригрозил, что переговоры по Украине не состоятся без Евросоюза, напомнив про замороженные российские активы на европейских счетах.
"Таким тоном с Россией не говорят. Сначала брюссельским деятелям надо научиться прилично себя вести, перестать распространять дезинформацию, а потом уже претендовать на общение", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она поинтересовалась, какие рычаги влияния могут быть у Австрии.
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"Рычаги влияния... У Австрии? Или герр Шалленберг сразу после того, как заявил, что окончательно уходит из политики, окончательно ушёл в отрыв? Впрочем, он и ранее славился странными заявлениями. Например, осенью прошлого года обвинил Россию в "тысячелетнем" вмешательстве в дела Украины", - заявила Захарова.
Официальный представитель МИД напомнила, что в Москве уже несколько лет слышат о том, что Россия якобы вмешивается во внутриполитическую жизнь Австрии.
"На Западе умудрились договориться до того, что якобы "Австрия - шпионский авианосец России" (Что? Да...)/ Вы, герр Шалленберг, либо скажите, что все эти заявления ложны, либо рассуждайте про "рычаги". Пока единственное, чего Вене удалось добиться своими "рычагами", так это избавления от российского качественного и надёжного газа по выгодным ценам", - добавила Захарова.
 
ПолитикаМария ЗахароваМИД Австриизаявление
 
 
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