https://1prime.ru/20250226/zelenskiy-855265393.html

Медведчук рассказал о попытках Зеленского "продать" войну Европе

Медведчук рассказал о попытках Зеленского "продать" войну Европе - 26.02.2025, ПРАЙМ

Медведчук рассказал о попытках Зеленского "продать" войну Европе

Владимир Зеленский пытается "продать" войну Европе после того, как он нее отказались США, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T11:15+0300

2025-02-26T11:15+0300

2025-02-26T11:15+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытается "продать" войну Европе после того, как он нее отказались США, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Проблема Зеленского в том, что он хочет быть шавкой при США, а современным Штатам такие шавки не нужны. И теперь нелегитимный хочет предложить себя Европе. Получается, Вашингтон отказался от покупки войны, теперь ее предлагают купить Берлину, Парижу и Брюсселю. И ведь в Вашингтоне не просто отказались покупать войну, а увидели в этом аферу, а в Европе многие политики до сих пор этого не увидели", - написал Медведчук в своей статье, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его мнению, в безумную войну ЕС толкают страх, глупость, некомпетентность и полная безответственность т "США в лице президента Трампа туда не лезут и требуют заплатить. При этом заплатить придется в любом случае: если хотят повоевать, то пусть платят за оружие, а если хотят мира, то пусть платят за миротворчество, раз у самих ума на это не хватило. Европейским политикам следует не обезьянничать с Зеленского, говоря красивые слова, которые никакого отношения к реальности не имеют, а посмотреть, какую цену сейчас заплатит он, и его окружение за то, что не смогли вовремя договориться с Москвой", - отметил Медведчук. Газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома сообщала, что план Дональда Трампа по урегулированию на Украине не подразумевает обязательств США отправить силы в регион или оказывать помощь в случае боевых действий.

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ес, владимир зеленский, общество , сша, украина