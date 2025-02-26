https://1prime.ru/20250226/zoloto-855261424.html
Золото дорожает на фоне увеличения спроса
Золото дорожает на фоне увеличения спроса - 26.02.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на фоне увеличения спроса
Стоимость золота растет на фоне увеличения спроса на драгоценный металл, свидетельствуют данные торговых площадок и комментарий аналитика. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T09:08+0300
2025-02-26T09:08+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на фоне увеличения спроса на драгоценный металл, свидетельствуют данные торговых площадок и комментарий аналитика. По состоянию на 8.56 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,55 доллара, или на 0,36%, до 2 929,35 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,92% - до 32,118 доллара за унцию. Росту цены на драгоценный металл способствует возобновившийся интерес к биржевым фондам на золото, следует из публикации агентства Блумберг. Согласно его данным, на предыдущей неделе чистый приток средств на рынок золота был самым большим с 2022 года. Покупатели могут поднять цены на золото на новый уровень и тем самым компенсировать некоторые слабые тенденции технологического рынка, считает аналитик Standard Chartered Plc Сьюки Купер (Suki Cooper), мнение которой приводит агентство. Спрос на золото как на надежный актив может увеличиваться на фоне геополитической неопределенности и торговой нестабильности в мире.
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россия, золото
Экономика, РОССИЯ, золото
Золото дорожает на фоне увеличения спроса
Стоимость золота растет на фоне увеличения спроса на драгоценный металл
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на фоне увеличения спроса на драгоценный металл, свидетельствуют данные торговых площадок и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.56 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,55 доллара, или на 0,36%, до 2 929,35 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,92% - до 32,118 доллара за унцию.
Росту цены на драгоценный металл способствует возобновившийся интерес к биржевым фондам на золото, следует из публикации агентства Блумберг. Согласно его данным, на предыдущей неделе чистый приток средств на рынок золота был самым большим с 2022 года.
Покупатели могут поднять цены на золото на новый уровень и тем самым компенсировать некоторые слабые тенденции технологического рынка, считает аналитик Standard Chartered Plc Сьюки Купер (Suki Cooper), мнение которой приводит агентство.
Спрос на золото как на надежный актив может увеличиваться на фоне геополитической неопределенности и торговой нестабильности в мире.