Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает на фоне увеличения спроса - 26.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250226/zoloto-855261424.html
Золото дорожает на фоне увеличения спроса
Золото дорожает на фоне увеличения спроса - 26.02.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на фоне увеличения спроса
Стоимость золота растет на фоне увеличения спроса на драгоценный металл, свидетельствуют данные торговых площадок и комментарий аналитика. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T09:08+0300
2025-02-26T09:08+0300
экономика
россия
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/62/842086228_0:18:3125:1776_1920x0_80_0_0_c0222a4ae403526046d333610d94c7db.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на фоне увеличения спроса на драгоценный металл, свидетельствуют данные торговых площадок и комментарий аналитика. По состоянию на 8.56 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,55 доллара, или на 0,36%, до 2 929,35 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,92% - до 32,118 доллара за унцию. Росту цены на драгоценный металл способствует возобновившийся интерес к биржевым фондам на золото, следует из публикации агентства Блумберг. Согласно его данным, на предыдущей неделе чистый приток средств на рынок золота был самым большим с 2022 года. Покупатели могут поднять цены на золото на новый уровень и тем самым компенсировать некоторые слабые тенденции технологического рынка, считает аналитик Standard Chartered Plc Сьюки Купер (Suki Cooper), мнение которой приводит агентство. Спрос на золото как на надежный актив может увеличиваться на фоне геополитической неопределенности и торговой нестабильности в мире.
https://1prime.ru/20250225/zoloto-855227119.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/62/842086228_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_f1299ecacba2b0af94687d61ae6f0067.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, золото
Экономика, РОССИЯ, золото
09:08 26.02.2025
 
Золото дорожает на фоне увеличения спроса

Стоимость золота растет на фоне увеличения спроса на драгоценный металл

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота растет на фоне увеличения спроса на драгоценный металл, свидетельствуют данные торговых площадок и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.56 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,55 доллара, или на 0,36%, до 2 929,35 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,92% - до 32,118 доллара за унцию.
Росту цены на драгоценный металл способствует возобновившийся интерес к биржевым фондам на золото, следует из публикации агентства Блумберг. Согласно его данным, на предыдущей неделе чистый приток средств на рынок золота был самым большим с 2022 года.
Покупатели могут поднять цены на золото на новый уровень и тем самым компенсировать некоторые слабые тенденции технологического рынка, считает аналитик Standard Chartered Plc Сьюки Купер (Suki Cooper), мнение которой приводит агентство.
Спрос на золото как на надежный актив может увеличиваться на фоне геополитической неопределенности и торговой нестабильности в мире.
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Золото начало дешеветь
Вчера, 10:01
 
ЭкономикаРОССИЯзолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала