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Цены на золото идут вверх - 26.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250226/zoloto-855282831.html
Цены на золото идут вверх
Цены на золото идут вверх - 26.02.2025, ПРАЙМ
Цены на золото идут вверх
Стоимость золота растет в среду после снижения по итогам предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торговых площадок. | 26.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду после снижения по итогам предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 19.04 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,1 доллара, или на 0,42%, до 2 930,94 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 1,36% - до 32,253 доллара за унцию. По итогам торгов вторника стоимость золота упала на 1,5%. В четверг станет известна промежуточная оценка роста ВВП США. Согласно предварительным данным, американская экономика по итогам прошлого года выросла на 2,8%, в четвертом квартале - на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Статистика может оказать влияние на динамику котировок золота.
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торги, золото, цена
Экономика, Торги, золото, цена
19:12 26.02.2025 (обновлено: 19:16 26.02.2025)
 
Цены на золото идут вверх

Золото дорожает после падения днем ранее

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду после снижения по итогам предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 19.04 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,1 доллара, или на 0,42%, до 2 930,94 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 1,36% - до 32,253 доллара за унцию.
По итогам торгов вторника стоимость золота упала на 1,5%.
Золото, слитки
Цена на золото ускорила снижение до 2 процентов
Вчера, 19:42
В четверг станет известна промежуточная оценка роста ВВП США. Согласно предварительным данным, американская экономика по итогам прошлого года выросла на 2,8%, в четвертом квартале - на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Статистика может оказать влияние на динамику котировок золота.
 
ЭкономикаТоргизолотоцена
 
 
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