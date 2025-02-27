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Российский рынок акций заметно снижается
Российский рынок акций заметно снижается - 27.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций заметно снижается
Российский рынок акций демонстрирует падение во второй половине основной торговой сессии четверга в отсутствии позитивных новостей, следует из данных торгов и... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T15:52+0300
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2025-02-27T15:52+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует падение во второй половине основной торговой сессии четверга в отсутствии позитивных новостей, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.42 мск падал на 0,99%, до 3 243,46 пункта. Майский фьючерс на нефть марки Brent в то же время дорожал на 1,14%, до 72,89 доллара за баррель. "Российский рынок акций после стартовой просадки восстановился, но в начале основной сессии возобновил активное снижение. Индекс Мосбиржи переписал двухнедельный минимум... Правда, в середине торгов наши фондовые индикаторы перешли к попытке развить отскок", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Негативом выступают ряд заявлений официальных лиц России и США, в том числе президента США Дональда Трампа, свидетельствующие о том, что переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта может идти непросто и долго, его результаты не очевидны, в том числе в плане ослабления антироссийского санкционного режима, пояснил эксперт. "Российские индексы продолжают снижение на фоне отсутствия существенных новостей об урегулировании украинского конфликта, а также неопределенности по ужесточению Центральным банком России денежно-кредитной политики в условиях ускорения инфляции", - комментирует Саид Керимханов из ФГ "Финам". "Краткосрочный фон индекса Мосбиржи будет оставаться волатильным и реагировать на многочисленные новости, в первую очередь геополитического толка, учитывая, что здесь происходит и будет очевидно происходить много событий (встречи, звонки и так далее)", - рассказал Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста – акции ОВК (+3,94%), "Мечела" (обыкновенные акции растут на 0,69%, префы – на 0,32%), "Совкомфлота" (+0,57%), ВТБ (+0,28%), Селигдара (+0,23%). В лидерах снижения – акции "Фармасинтеза" (-3,94%), "Камаза" (-3,92%), префы "Башнефти" (-3,85%), обыкновенные акции "СПБ Биржи" (-3,79%), "Вуш холдинга" (-3,73%), "Мосэнерго" (-3,53%). ПРОГНОЗЫ "С технической точки зрения индекс Мосбиржи на дневном графике находится выше 50-дневной экспоненциальной средней и вблизи уровня перекупленности. Предполагаем, что в ближайшее время коррекция рынка продолжится, а уровнем поддержки может выступить отметка в 3000 пунктов", - считает Керимханов из ФГ "Финам". "Предсказать краткосрочное движение не представляется возможным. Может как вырасти, так и упасть. Долгосрочно мы ожидаем, что рост продолжится, основные факторы, которые будут этому способствовать – замедление инфляционных процессов и ожиданий, в том числе и на фоне геополитической деэскалации", - заключил Скрябин из УК "Альфа-Капитал". Индекс Мосбиржи пытается удержаться от пробоя уровня 3200 пунктов, если продажи усилятся, следующей поддержкой способна выступить область 3144–3152 пунктов, от которой в середине месяца произошло несколько сильных отскоков, отметил Бабин из "БКС Мир инвестиций".
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рынки, торги, акции, дмитрий бабин, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", финам
Экономика, Рынки, Торги, Акции, Дмитрий Бабин, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций", Финам
Российский рынок акций заметно снижается
Российский рынок акций заметно снижается во второй половине торгов четверга
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует падение во второй половине основной торговой сессии четверга в отсутствии позитивных новостей, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.42 мск падал на 0,99%, до 3 243,46 пункта.
Майский фьючерс на нефть марки Brent в то же время дорожал на 1,14%, до 72,89 доллара за баррель.
"Российский рынок акций после стартовой просадки восстановился, но в начале основной сессии возобновил активное снижение. Индекс Мосбиржи переписал двухнедельный минимум... Правда, в середине торгов наши фондовые индикаторы перешли к попытке развить отскок", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Негативом выступают ряд заявлений официальных лиц России и США, в том числе президента США Дональда Трампа, свидетельствующие о том, что переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта может идти непросто и долго, его результаты не очевидны, в том числе в плане ослабления антироссийского санкционного режима, пояснил эксперт.
"Российские индексы продолжают снижение на фоне отсутствия существенных новостей об урегулировании украинского конфликта, а также неопределенности по ужесточению Центральным банком России денежно-кредитной политики в условиях ускорения инфляции", - комментирует Саид Керимханов из ФГ "Финам".
"Краткосрочный фон индекса Мосбиржи будет оставаться волатильным и реагировать на многочисленные новости, в первую очередь геополитического толка, учитывая, что здесь происходит и будет очевидно происходить много событий (встречи, звонки и так далее)", - рассказал Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста – акции ОВК (+3,94%), "Мечела" (обыкновенные акции растут на 0,69%, префы – на 0,32%), "Совкомфлота" (+0,57%), ВТБ (+0,28%), Селигдара (+0,23%).
В лидерах снижения – акции "Фармасинтеза" (-3,94%), "Камаза" (-3,92%), префы "Башнефти" (-3,85%), обыкновенные акции "СПБ Биржи" (-3,79%), "Вуш холдинга" (-3,73%), "Мосэнерго" (-3,53%).
"С технической точки зрения индекс Мосбиржи на дневном графике находится выше 50-дневной экспоненциальной средней и вблизи уровня перекупленности. Предполагаем, что в ближайшее время коррекция рынка продолжится, а уровнем поддержки может выступить отметка в 3000 пунктов", - считает Керимханов из ФГ "Финам".
"Предсказать краткосрочное движение не представляется возможным. Может как вырасти, так и упасть. Долгосрочно мы ожидаем, что рост продолжится, основные факторы, которые будут этому способствовать – замедление инфляционных процессов и ожиданий, в том числе и на фоне геополитической деэскалации", - заключил Скрябин из УК "Альфа-Капитал".
Индекс Мосбиржи пытается удержаться от пробоя уровня 3200 пунктов, если продажи усилятся, следующей поддержкой способна выступить область 3144–3152 пунктов, от которой в середине месяца произошло несколько сильных отскоков, отметил Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Российский рынок акций завершил сессию в минусе