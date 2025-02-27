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Российский рынок акций заметно снижается

Российский рынок акций заметно снижается - 27.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций заметно снижается

Российский рынок акций демонстрирует падение во второй половине основной торговой сессии четверга в отсутствии позитивных новостей, следует из данных торгов и... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T15:52+0300

2025-02-27T15:52+0300

2025-02-27T15:52+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует падение во второй половине основной торговой сессии четверга в отсутствии позитивных новостей, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.42 мск падал на 0,99%, до 3 243,46 пункта. Майский фьючерс на нефть марки Brent в то же время дорожал на 1,14%, до 72,89 доллара за баррель. "Российский рынок акций после стартовой просадки восстановился, но в начале основной сессии возобновил активное снижение. Индекс Мосбиржи переписал двухнедельный минимум... Правда, в середине торгов наши фондовые индикаторы перешли к попытке развить отскок", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Негативом выступают ряд заявлений официальных лиц России и США, в том числе президента США Дональда Трампа, свидетельствующие о том, что переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта может идти непросто и долго, его результаты не очевидны, в том числе в плане ослабления антироссийского санкционного режима, пояснил эксперт. "Российские индексы продолжают снижение на фоне отсутствия существенных новостей об урегулировании украинского конфликта, а также неопределенности по ужесточению Центральным банком России денежно-кредитной политики в условиях ускорения инфляции", - комментирует Саид Керимханов из ФГ "Финам". "Краткосрочный фон индекса Мосбиржи будет оставаться волатильным и реагировать на многочисленные новости, в первую очередь геополитического толка, учитывая, что здесь происходит и будет очевидно происходить много событий (встречи, звонки и так далее)", - рассказал Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста – акции ОВК (+3,94%), "Мечела" (обыкновенные акции растут на 0,69%, префы – на 0,32%), "Совкомфлота" (+0,57%), ВТБ (+0,28%), Селигдара (+0,23%). В лидерах снижения – акции "Фармасинтеза" (-3,94%), "Камаза" (-3,92%), префы "Башнефти" (-3,85%), обыкновенные акции "СПБ Биржи" (-3,79%), "Вуш холдинга" (-3,73%), "Мосэнерго" (-3,53%). ПРОГНОЗЫ "С технической точки зрения индекс Мосбиржи на дневном графике находится выше 50-дневной экспоненциальной средней и вблизи уровня перекупленности. Предполагаем, что в ближайшее время коррекция рынка продолжится, а уровнем поддержки может выступить отметка в 3000 пунктов", - считает Керимханов из ФГ "Финам". "Предсказать краткосрочное движение не представляется возможным. Может как вырасти, так и упасть. Долгосрочно мы ожидаем, что рост продолжится, основные факторы, которые будут этому способствовать – замедление инфляционных процессов и ожиданий, в том числе и на фоне геополитической деэскалации", - заключил Скрябин из УК "Альфа-Капитал". Индекс Мосбиржи пытается удержаться от пробоя уровня 3200 пунктов, если продажи усилятся, следующей поддержкой способна выступить область 3144–3152 пунктов, от которой в середине месяца произошло несколько сильных отскоков, отметил Бабин из "БКС Мир инвестиций".

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рынки, торги, акции, дмитрий бабин, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", финам