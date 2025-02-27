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Российский рынок акций завершил основные торги снижением - 27.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250227/aktsii-855329249.html
Российский рынок акций завершил основные торги снижением
Российский рынок акций завершил основные торги снижением - 27.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги снижением
Российский рынок акций продемонстрировал заметное снижение по итогам основных торгов четверга, следует из данных Московской биржи. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T19:14+0300
2025-02-27T19:15+0300
экономика
российский рынок акций
торги
снижение
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций продемонстрировал заметное снижение по итогам основных торгов четверга, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,32% - до 3 232,65 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,22%, до 1 236,86 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,31%, до 1 161,23 пункта. Майский фьючерс на нефть марки Brent на 18.56 мск дорожал на 1,83%, до 73,4 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в четверг корректировался вниз. Отсутствие важных новостей, связанных с переговорами по решению украинского конфликта, данные Росстата об ускорении недельной инфляции и общая техническая перегретость рынка после мощного ралли сказались на динамике рынка. Рубль при этом перешел к ослаблению, а нефть пыталась восстановить ценовой рост", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". На внешнем контуре становится тревожнее: тема тарифов и обострения торговых отношений США и Китая, а также других стран продолжает накалять обстановку, отметил эксперт. "Умеренное ухудшение геополитического фона продолжает давить на настроения российских инвесторов. Дополнительно негативу способствовали данные об ускорении недельной инфляции, напомнившее рынку о рисках более жестких действий ЦБ", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста – акции ОВК (+8,3%), "Мечела" (обыкновенные акции выросли на 1,51%, префы – на 1,44%), "Совкомфлота" (+1,39%), "Новатэка" (+1,36%), "СПБ Биржи" (+1,34%), "Северстали" (+1,22%). "Лидерами роста на падающем фондовом рынке оказались акции "Объединенной вагонной компании", без новостей, но, возможно, на ожиданиях, что после отмены санкций компания может снова возобновить сотрудничество с американскими партнерами", - комментирует Наталья Мильчкова из Freedom Finance Global. В лидерах снижения стоимости – акции "Фармасинтеза" (-3,72%), ЛСР (-3,23%), "Мосэнерго" (-3,07%), "Русгидро" (-2,96%), "Камаза" (-2,87%), "Ростелекома" (-2,84%). ПРОГНОЗЫ "В условиях геополитической неопределенности приближение выходных может обусловить сдержанную активность участников торгов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 февраля – 3180-3330 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что 28 февраля индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 3200-3300 пунктов. "На пятницу не запланировано принципиально значимых локальных событий в РФ, и неделю индекс Мосбиржи рискует завершить ниже 3250 пунктов в отсутствии позитивных геополитических новостей", - рассказал Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
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российский рынок акций, торги, снижение
Экономика, российский рынок акций, Торги, снижение
19:14 27.02.2025 (обновлено: 19:15 27.02.2025)
 
Российский рынок акций завершил основные торги снижением

Российский рынок акций завершил основные торги четверга снижением

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций продемонстрировал заметное снижение по итогам основных торгов четверга, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,32% - до 3 232,65 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,22%, до 1 236,86 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,31%, до 1 161,23 пункта.
Майский фьючерс на нефть марки Brent на 18.56 мск дорожал на 1,83%, до 73,4 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи в четверг корректировался вниз. Отсутствие важных новостей, связанных с переговорами по решению украинского конфликта, данные Росстата об ускорении недельной инфляции и общая техническая перегретость рынка после мощного ралли сказались на динамике рынка. Рубль при этом перешел к ослаблению, а нефть пыталась восстановить ценовой рост", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Котировки, сток
Российский рынок акций завершил сессию в минусе
Вчера, 18:59
На внешнем контуре становится тревожнее: тема тарифов и обострения торговых отношений США и Китая, а также других стран продолжает накалять обстановку, отметил эксперт.
"Умеренное ухудшение геополитического фона продолжает давить на настроения российских инвесторов. Дополнительно негативу способствовали данные об ускорении недельной инфляции, напомнившее рынку о рисках более жестких действий ЦБ", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК
В лидерах роста – акции ОВК (+8,3%), "Мечела" (обыкновенные акции выросли на 1,51%, префы – на 1,44%), "Совкомфлота" (+1,39%), "Новатэка" (+1,36%), "СПБ Биржи" (+1,34%), "Северстали" (+1,22%).
"Лидерами роста на падающем фондовом рынке оказались акции "Объединенной вагонной компании", без новостей, но, возможно, на ожиданиях, что после отмены санкций компания может снова возобновить сотрудничество с американскими партнерами", - комментирует Наталья Мильчкова из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения стоимости – акции "Фармасинтеза" (-3,72%), ЛСР (-3,23%), "Мосэнерго" (-3,07%), "Русгидро" (-2,96%), "Камаза" (-2,87%), "Ростелекома" (-2,84%).
ПРОГНОЗЫ
"В условиях геополитической неопределенности приближение выходных может обусловить сдержанную активность участников торгов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 февраля – 3180-3330 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что 28 февраля индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 3200-3300 пунктов.
"На пятницу не запланировано принципиально значимых локальных событий в РФ, и неделю индекс Мосбиржи рискует завершить ниже 3250 пунктов в отсутствии позитивных геополитических новостей", - рассказал Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
 
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