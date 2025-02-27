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Российский рынок акций усилил снижение
Российский рынок акций усилил снижение - 27.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил снижение
Российский рынок акций во время вечерней торговой сессии немного усилил снижение после новостей о продлении президентом США Дональдом Трампом на год ряда... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T20:18+0300
2025-02-27T20:18+0300
2025-02-27T20:18+0300
экономика
российский рынок акций
снижение
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней торговой сессии немного усилил снижение после новостей о продлении президентом США Дональдом Трампом на год ряда санкций в отношении РФ, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 19.52 мск снижался на 1,86%, до 3 214,84 пункта. На пике снижения в ходе вечерней сессии индекс Мосбиржи опускался до 3 195,42 пункта, подбираясь к дневным минимумам. По итогам основной торговой сессии он снизился на 1,32%. Трамп продлил на один год действие исполнительного указа, вводящего санкции против РФ в связи с "угрозой территориальной целостности Украины".
https://1prime.ru/20250226/aktsii-855282410.html
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российский рынок акций, снижение
Экономика, российский рынок акций, снижение
Российский рынок акций усилил снижение
Российский рынок акций усилил снижение на новостях о продлении санкций США
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней торговой сессии немного усилил снижение после новостей о продлении президентом США Дональдом Трампом на год ряда санкций в отношении РФ, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 19.52 мск снижался на 1,86%, до 3 214,84 пункта. На пике снижения в ходе вечерней сессии индекс Мосбиржи опускался до 3 195,42 пункта, подбираясь к дневным минимумам. По итогам основной торговой сессии он снизился на 1,32%.
Российский рынок акций завершил сессию в минусе
Трамп продлил на один год действие исполнительного указа, вводящего санкции против РФ в связи с "угрозой территориальной целостности Украины".