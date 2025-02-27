https://1prime.ru/20250227/an-2-855301684.html

Производство двигателей для самолетов Ан-2 могут возобновить в России

Производство двигателей для самолетов Ан-2 могут возобновить в России - 27.02.2025, ПРАЙМ

Производство двигателей для самолетов Ан-2 могут возобновить в России

Производство двигателей ТВД-10, которые могут использоваться для модернизации легких самолетов Ан-2, планируется возобновить в России, заявил глава Минпромторга | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T11:22+0300

2025-02-27T11:22+0300

2025-02-27T11:25+0300

россия

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Производство двигателей ТВД-10, которые могут использоваться для модернизации легких самолетов Ан-2, планируется возобновить в России, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "У нас есть проект по возобновлению производства двигателей ТВД-10. Они как раз могут быть использованы для ремоторизации Ан-2 и в дальнейшем модернизации этих самолетов", - сказал он в интервью "России 24". Ан-2 - это легкий транспортный самолет, биплан с расчалочным крылом. В народе воздушное судно известно больше как "Кукурузник". Применяется на местных воздушных линиях в качестве пассажирского и грузового самолета.

https://1prime.ru/20250220/samolet-855109549.html

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россия, антон алиханов, минпромторг