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Производство двигателей для самолетов Ан-2 могут возобновить в России - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Производство двигателей для самолетов Ан-2 могут возобновить в России
Производство двигателей для самолетов Ан-2 могут возобновить в России - 27.02.2025, ПРАЙМ
Производство двигателей для самолетов Ан-2 могут возобновить в России
Производство двигателей ТВД-10, которые могут использоваться для модернизации легких самолетов Ан-2, планируется возобновить в России, заявил глава Минпромторга | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T11:22+0300
2025-02-27T11:25+0300
россия
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Производство двигателей ТВД-10, которые могут использоваться для модернизации легких самолетов Ан-2, планируется возобновить в России, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "У нас есть проект по возобновлению производства двигателей ТВД-10. Они как раз могут быть использованы для ремоторизации Ан-2 и в дальнейшем модернизации этих самолетов", - сказал он в интервью "России 24". Ан-2 - это легкий транспортный самолет, биплан с расчалочным крылом. В народе воздушное судно известно больше как "Кукурузник". Применяется на местных воздушных линиях в качестве пассажирского и грузового самолета.
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россия, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
11:22 27.02.2025 (обновлено: 11:25 27.02.2025)
 
Производство двигателей для самолетов Ан-2 могут возобновить в России

Алиханов: в РФ планируется возобновить производство двигателей для самолетов Ан-2

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкАвиашоу на аэродроме Каштак в Чите
Авиашоу на аэродроме Каштак в Чите - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Производство двигателей ТВД-10, которые могут использоваться для модернизации легких самолетов Ан-2, планируется возобновить в России, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"У нас есть проект по возобновлению производства двигателей ТВД-10. Они как раз могут быть использованы для ремоторизации Ан-2 и в дальнейшем модернизации этих самолетов", - сказал он в интервью "России 24".
Ан-2 - это легкий транспортный самолет, биплан с расчалочным крылом. В народе воздушное судно известно больше как "Кукурузник". Применяется на местных воздушных линиях в качестве пассажирского и грузового самолета.
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