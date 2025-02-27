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В России изменятся требования к аптечкам первой медпомощи на рабочем месте
В России изменятся требования к аптечкам первой медпомощи на рабочем месте - 27.02.2025, ПРАЙМ
В России изменятся требования к аптечкам первой медпомощи на рабочем месте
Требования к аптечкам первой медицинской помощи в России изменятся с 1 марта - их количество будет определяться по среднесписочной численности сотрудников, а... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T22:15+0300
2025-02-27T22:15+0300
2025-02-27T22:04+0300
россия
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Требования к аптечкам первой медицинской помощи в России изменятся с 1 марта - их количество будет определяться по среднесписочной численности сотрудников, а доступ к ним должен быть неограничен и обозначен сигнальными цветами и знаками, следует из документов Минтруда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Правила вступают в силу 1 марта этого года и будут действовать до 1 марта 2031 года. "Количество мест для размещения и хранения аптечек, а также количество аптечек определяет работодатель исходя из среднесписочной численности организации, специфики деятельности организации, результатов оценки профессиональных рисков с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии)", - говорится в документах. Уточняется, что доступ к аптечкам должен быть беспрепятственным, но места их хранения должны обеспечивать сохранность содержимого в соответствии с требованиями. При этом места размещения необходимо обозначить сигнальными цветами и знаками. "Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектованы аптечки, в случае нарушения их стерильности. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектованы аптечки, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями", - сказано в документах.
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россия, аптечка, требования
РОССИЯ, аптечка, требования
В России изменятся требования к аптечкам первой медпомощи на рабочем месте
С 1 марта в РФ изменятся требования к аптечкам первой медпомощи на рабочем месте
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Требования к аптечкам первой медицинской помощи в России изменятся с 1 марта - их количество будет определяться по среднесписочной численности сотрудников, а доступ к ним должен быть неограничен и обозначен сигнальными цветами и знаками, следует из документов Минтруда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Правила вступают в силу 1 марта этого года и будут действовать до 1 марта 2031 года.
"Количество мест для размещения и хранения аптечек, а также количество аптечек определяет работодатель исходя из среднесписочной численности организации, специфики деятельности организации, результатов оценки профессиональных рисков с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии)", - говорится в документах.
Уточняется, что доступ к аптечкам должен быть беспрепятственным, но места их хранения должны обеспечивать сохранность содержимого в соответствии с требованиями. При этом места размещения необходимо обозначить сигнальными цветами и знаками.
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"Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектованы аптечки, в случае нарушения их стерильности. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектованы аптечки, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями", - сказано в документах.