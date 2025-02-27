Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России изменятся требования к аптечкам первой медпомощи на рабочем месте - 27.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250227/aptechka-855333139.html
В России изменятся требования к аптечкам первой медпомощи на рабочем месте
В России изменятся требования к аптечкам первой медпомощи на рабочем месте - 27.02.2025, ПРАЙМ
В России изменятся требования к аптечкам первой медпомощи на рабочем месте
Требования к аптечкам первой медицинской помощи в России изменятся с 1 марта - их количество будет определяться по среднесписочной численности сотрудников, а... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T22:15+0300
2025-02-27T22:04+0300
россия
аптечка
требования
https://cdnn.1prime.ru/img/83188/12/831881242_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5c8c52cdd268746b5b96c40e0fae0f5b.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Требования к аптечкам первой медицинской помощи в России изменятся с 1 марта - их количество будет определяться по среднесписочной численности сотрудников, а доступ к ним должен быть неограничен и обозначен сигнальными цветами и знаками, следует из документов Минтруда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Правила вступают в силу 1 марта этого года и будут действовать до 1 марта 2031 года. "Количество мест для размещения и хранения аптечек, а также количество аптечек определяет работодатель исходя из среднесписочной численности организации, специфики деятельности организации, результатов оценки профессиональных рисков с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии)", - говорится в документах. Уточняется, что доступ к аптечкам должен быть беспрепятственным, но места их хранения должны обеспечивать сохранность содержимого в соответствии с требованиями. При этом места размещения необходимо обозначить сигнальными цветами и знаками. "Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектованы аптечки, в случае нарушения их стерильности. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектованы аптечки, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями", - сказано в документах.
https://1prime.ru/20250120/avto-854318553.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83188/12/831881242_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_24399b1ab33786325a2317cfe73e2ebc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, аптечка, требования
РОССИЯ, аптечка, требования
22:15 27.02.2025
 
В России изменятся требования к аптечкам первой медпомощи на рабочем месте

С 1 марта в РФ изменятся требования к аптечкам первой медпомощи на рабочем месте

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкАптечка
Аптечка - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Требования к аптечкам первой медицинской помощи в России изменятся с 1 марта - их количество будет определяться по среднесписочной численности сотрудников, а доступ к ним должен быть неограничен и обозначен сигнальными цветами и знаками, следует из документов Минтруда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Правила вступают в силу 1 марта этого года и будут действовать до 1 марта 2031 года.
"Количество мест для размещения и хранения аптечек, а также количество аптечек определяет работодатель исходя из среднесписочной численности организации, специфики деятельности организации, результатов оценки профессиональных рисков с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии)", - говорится в документах.
Уточняется, что доступ к аптечкам должен быть беспрепятственным, но места их хранения должны обеспечивать сохранность содержимого в соответствии с требованиями. При этом места размещения необходимо обозначить сигнальными цветами и знаками.
ГАИ боится ликвидации и предлагает вернуть советскую систему штрафов
В ГАИ рассказали, что важно возить в машине помимо аптечки и огнетушителя
20 января, 10:43
"Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектованы аптечки, в случае нарушения их стерильности. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектованы аптечки, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями", - сказано в документах.
 
РОССИЯаптечкатребования
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала