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Аргентина сняла запрет на экспорт живого скота - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Аргентина сняла запрет на экспорт живого скота
Аргентина сняла запрет на экспорт живого скота - 27.02.2025, ПРАЙМ
Аргентина сняла запрет на экспорт живого скота
Власти Аргентины сняли запрет на экспорт живого скота, следует из постановления, опубликованного на портале нормативных актов. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T01:33+0300
2025-02-27T01:33+0300
экономика
буэнос-айрес
аргентина
южная америка
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев - ПРАЙМ. Власти Аргентины сняли запрет на экспорт живого скота, следует из постановления, опубликованного на портале нормативных актов. "Отзывается указ 322 от 25 июня 1973 года", который "запрещает экспорт живого крупного рогатого скота, конечным пунктом назначения которого является убой для потребления", говорится в сообщении. Министр дерегулирования и преобразования государства Федерико Стурсенеггер сообщил в X, что принятая мера открывает новые рынки для аргентинского животноводческого сектора. По его словам, экспорт живого скота является важным рынком. Большинство животноводческих стран разрешают такие поставки. Из Южной Америки экспорт осуществляют Уругвай и Бразилия.
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буэнос-айрес, аргентина, южная америка
Экономика, БУЭНОС-АЙРЕС, АРГЕНТИНА, ЮЖНАЯ АМЕРИКА
01:33 27.02.2025
 
Аргентина сняла запрет на экспорт живого скота

Власти Аргентины сняли запрет на экспорт живого скота

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев - ПРАЙМ. Власти Аргентины сняли запрет на экспорт живого скота, следует из постановления, опубликованного на портале нормативных актов.
"Отзывается указ 322 от 25 июня 1973 года", который "запрещает экспорт живого крупного рогатого скота, конечным пунктом назначения которого является убой для потребления", говорится в сообщении.
Министр дерегулирования и преобразования государства Федерико Стурсенеггер сообщил в X, что принятая мера открывает новые рынки для аргентинского животноводческого сектора.
По его словам, экспорт живого скота является важным рынком. Большинство животноводческих стран разрешают такие поставки. Из Южной Америки экспорт осуществляют Уругвай и Бразилия.
 
ЭкономикаБУЭНОС-АЙРЕСАРГЕНТИНАЮЖНАЯ АМЕРИКА
 
 
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