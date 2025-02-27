https://1prime.ru/20250227/audi-855316922.html
Audi планирует сократить расходы на материалы и персонал на миллиарды евро
Audi планирует сократить расходы на материалы и персонал на миллиарды евро - 27.02.2025, ПРАЙМ
Audi планирует сократить расходы на материалы и персонал на миллиарды евро
Руководство немецкого автопроизводителя Audi планирует снижение расходов на материалы в размере до 8 миллиардов евро к 2030 году, а расходы на персонал... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T13:56+0300
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2025-02-27T13:56+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Руководство немецкого автопроизводителя Audi планирует снижение расходов на материалы в размере до 8 миллиардов евро к 2030 году, а расходы на персонал планируется сокращать на 1 миллиард евро в год, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне. "Audi планирует сократить расходы на материалы на сумму до 8 миллиардов евро к 2030 году, а расходы на персонал … планируется снижать на один миллиард евро в год", - пишет издание. Руководство рассматривает возможность сокращения рабочих мест в правлении, отделах сбыта и технического развития, перевода целых подразделений на аутсорсинг, также говорится в статье. Однако производитель не планирует пересматривать договоренности о гарантиях занятости до 2029 года для сотрудников своих предприятий на территории Германии, а также действующие соглашения о тарифах. Кроме того, руководство Audi не исключает, что еще найдет способы обойтись без сокращений. При этом в правлении опасаются реакции сотрудников на новый курс производителя. Если не удастся достичь договоренности с производственным советом, может повториться ситуация с забастовками работников автоконцерна Volkswagen, пишет газета. Курс на жесткую экономию необходим, чтобы увеличить показатели доходности Audi до конца десятилетия, говорится в материале. За первые 9 месяцев 2024 года операционная доходность автоконцерна составила 4,5% при целевом показателе в 14% в основном за счет входящих в него производителей Lamborghini и Bentley. Audi - дочерняя компания немецкого автоконцерна Volkswagen. Ее предприятия находятся в Германии и нескольких других странах Европы, Китае, Индии, Бразилии и Мексике. Ранее Audi приняла решение об остановке производства и закрытии своей фабрики в Брюсселе 28 февраля. Около 3 тысяч ее сотрудников потеряют рабочие места. В прошлом году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Эти планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия.
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audi, бизнес, германия
Audi планирует сократить расходы на материалы и персонал на миллиарды евро
Handelsblatt: Audi сократит расходы на материалы и персонал на миллиарды евро
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Руководство немецкого автопроизводителя Audi планирует снижение расходов на материалы в размере до 8 миллиардов евро к 2030 году, а расходы на персонал планируется сокращать на 1 миллиард евро в год, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне.
"Audi планирует сократить расходы на материалы на сумму до 8 миллиардов евро к 2030 году, а расходы на персонал … планируется снижать на один миллиард евро в год", - пишет издание.
Руководство рассматривает возможность сокращения рабочих мест в правлении, отделах сбыта и технического развития, перевода целых подразделений на аутсорсинг, также говорится в статье. Однако производитель не планирует пересматривать договоренности о гарантиях занятости до 2029 года для сотрудников своих предприятий на территории Германии, а также действующие соглашения о тарифах. Кроме того, руководство Audi не исключает, что еще найдет способы обойтись без сокращений.
При этом в правлении опасаются реакции сотрудников на новый курс производителя. Если не удастся достичь договоренности с производственным советом, может повториться ситуация с забастовками работников автоконцерна Volkswagen, пишет газета.
Курс на жесткую экономию необходим, чтобы увеличить показатели доходности Audi до конца десятилетия, говорится в материале. За первые 9 месяцев 2024 года операционная доходность автоконцерна составила 4,5% при целевом показателе в 14% в основном за счет входящих в него производителей Lamborghini и Bentley.
Audi - дочерняя компания немецкого автоконцерна Volkswagen. Ее предприятия находятся в Германии и нескольких других странах Европы, Китае, Индии, Бразилии и Мексике. Ранее Audi приняла решение об остановке производства и закрытии своей фабрики в Брюсселе 28 февраля. Около 3 тысяч ее сотрудников потеряют рабочие места.
В прошлом году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Эти планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия.
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