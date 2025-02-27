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Грузовые авиаперевозки в мире выросли на 3%
Грузовые авиаперевозки в мире выросли на 3% - 27.02.2025, ПРАЙМ
Грузовые авиаперевозки в мире выросли на 3%
Объем грузовых авиаперевозок в мире в январе поднялся на 3,2% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T17:03+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в январе поднялся на 3,2% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Показатель растет уже 18 месяцев подряд, добавляется в релизе. В месячном выражении грузовые перевозки увеличились на 3,1%. В том числе объем международных грузовых авиаперевозок в январе вырос на 3,6% год к году. Самый сильный рост был зафиксирован в Латинской Америке (+11,2%). В странах Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель увеличился на 7,5%, в Северной Америке - 5,3%, в Европе - 1,3%. В Африке и на Ближнем объем грузовых перевозок сократился на 3,4%, на Ближнем Востоке - на 8,4%. "Январь ознаменовал 18 подряд месяц роста грузовых перевозок, однако рост… в годовом выражении замедлился по сравнению с двухзначными пиковыми показателями 2024 года. Аналогичным образом, доходность, пусть и остается выше уровня января 2024 года, снизилась на 9,9% по сравнению с декабрем", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша. По словам Уолша, индустрии необходимо следить за развитием рыночных условий в настоящее время. Он отметил, что торговая политика президента США Дональда Трампа, основанная на пошлинах, остается непредсказуемой.
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бизнес, мировая экономика, iata
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, IATA
Грузовые авиаперевозки в мире выросли на 3%
IATA: грузовые авиаперевозки в мире в январе выросли на 3% в годовом выражении
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в январе поднялся на 3,2% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
Показатель растет уже 18 месяцев подряд, добавляется в релизе. В месячном выражении грузовые перевозки увеличились на 3,1%.
В том числе объем международных грузовых авиаперевозок в январе вырос на 3,6% год к году.
Самый сильный рост был зафиксирован в Латинской Америке (+11,2%). В странах Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель увеличился на 7,5%, в Северной Америке - 5,3%, в Европе - 1,3%. В Африке и на Ближнем объем грузовых перевозок сократился на 3,4%, на Ближнем Востоке - на 8,4%.
"Январь ознаменовал 18 подряд месяц роста грузовых перевозок, однако рост… в годовом выражении замедлился по сравнению с двухзначными пиковыми показателями 2024 года. Аналогичным образом, доходность, пусть и остается выше уровня января 2024 года, снизилась на 9,9% по сравнению с декабрем", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша.
По словам Уолша, индустрии необходимо следить за развитием рыночных условий в настоящее время. Он отметил, что торговая политика президента США Дональда Трампа, основанная на пошлинах, остается непредсказуемой.
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