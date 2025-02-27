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В мире стремительно растет число пассажирских авиаперевозок, сообщило IATA - 27.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250227/aviaperevozki-855327606.html
В мире стремительно растет число пассажирских авиаперевозок, сообщило IATA
В мире стремительно растет число пассажирских авиаперевозок, сообщило IATA - 27.02.2025, ПРАЙМ
В мире стремительно растет число пассажирских авиаперевозок, сообщило IATA
Объем мировых пассажирских авиаперевозок в январе вырос на 10% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T18:22+0300
2025-02-27T18:23+0300
экономика
iata
пассажирские авиаперевозки
рост
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в январе вырос на 10% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок за отчетный период увеличился на 12,4% в годовом выражении, внутренних - на 6,1%. Коэффициент пассажирской загрузки (PLF) достиг 82,1%, что стало историческим рекордом для января, говорится в релизе. Согласно данным IATA, в январе самый сильный рост мировых пассажирских перевозок в годовом выражении наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+16,1%) и Африке (+15%). Рост зафиксирован также в странах Ближнего Востока (+9,6%), Латинской Америке (+7,9%), Европе (+7,4%) и Северной Америке (+3,4%). "В январе этого года мы наблюдали заметное увеличение спроса… Авиакомпании хорошо справляются с задачей удовлетворения растущего спроса в условиях нехватки парка и инфраструктуры", - приводится в релизе комментарий генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh).
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iata, пассажирские авиаперевозки, рост
Экономика, IATA, пассажирские авиаперевозки, рост
18:22 27.02.2025 (обновлено: 18:23 27.02.2025)
 
В мире стремительно растет число пассажирских авиаперевозок, сообщило IATA

IATA: пассажирские авиаперевозки в мире выросли на 10%

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИл-114-300
Ил-114-300 - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в январе вырос на 10% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок за отчетный период увеличился на 12,4% в годовом выражении, внутренних - на 6,1%. Коэффициент пассажирской загрузки (PLF) достиг 82,1%, что стало историческим рекордом для января, говорится в релизе.
Согласно данным IATA, в январе самый сильный рост мировых пассажирских перевозок в годовом выражении наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+16,1%) и Африке (+15%). Рост зафиксирован также в странах Ближнего Востока (+9,6%), Латинской Америке (+7,9%), Европе (+7,4%) и Северной Америке (+3,4%).
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"В январе этого года мы наблюдали заметное увеличение спроса… Авиакомпании хорошо справляются с задачей удовлетворения растущего спроса в условиях нехватки парка и инфраструктуры", - приводится в релизе комментарий генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh).
 
ЭкономикаIATAпассажирские авиаперевозкирост
 
 
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