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Минпромторг ожидает снижение продаж новых авто в России более чем на 20%

Минпромторг ожидает снижение продаж новых авто в России более чем на 20% - 27.02.2025, ПРАЙМ

Минпромторг ожидает снижение продаж новых авто в России более чем на 20%

Продажи новых автомобилей в России по итогам февраля 2025 года могут снизиться более чем на 20% в годовом выражении, причем такое падение происходит из-за... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T16:13+0300

2025-02-27T16:13+0300

2025-02-27T16:13+0300

бизнес

россия

антон алиханов

минпромторг

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КАЗАНЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей в России по итогам февраля 2025 года могут снизиться более чем на 20% в годовом выражении, причем такое падение происходит из-за импортных машин - реализация отечественных марок остается почти на прошлогоднем уровне, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По данным министерства, в январе 2025 года российский рынок новых транспортных средств составил 102,5 тысячи штук (+7% в годовом выражении), в том числе продажи новых автомобилей, произведенных в России, выросли на 28% - до 52,8 тысячи штук. "С начала года динамика рынка неоднозначная. Если в январе рост составил 7%, то за февраль продажи могут снизиться более чем на 20%. Но эта просадка идет по импортным машинам, в то время как объемы реализации отечественных марок остались практически на прежнем уровне", - сказал Алиханов в рамках координационного совета "О развитии производства автомобильных компонентов" в Казани. По итогам января-февраля прошлого года Минпромторг сообщал о продажах в стране 221,3 тысячи новых автомобилей.

https://1prime.ru/20250227/minpromtorg-855322850.html

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бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг