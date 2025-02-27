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В Казани создадут Научно-исследовательский центр для автопрома

В Казани создадут Научно-исследовательский центр для автопрома - 27.02.2025, ПРАЙМ

В Казани создадут Научно-исследовательский центр для автопрома

Научно-исследовательский центр разработки отечественных компонентов для автопрома будет создан на базе Технопарка "Идея" в Казани, сообщает "Роснано". | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T21:07+0300

2025-02-27T21:07+0300

2025-02-27T21:08+0300

экономика

научный центр

автопром

проект

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Научно-исследовательский центр разработки отечественных компонентов для автопрома будет создан на базе Технопарка "Идея" в Казани, сообщает "Роснано". Минпромторг России, правительство Республики Татарстан и Группа "Роснано" подписали трехстороннее соглашение о развитии отечественной компонентной базы для автопрома. "На базе Технопарка "Идея" в Казани будет создан новый научно-исследовательский Центр, который займется разработкой и испытаниями изделий для автопрома - кузовных и ходовых комплектующих, силовой электроники для автотехники, а также тяговых батарей для легковых и грузовых электромобилей", - говорится в сообщении. Еще одним направлением деятельности станет создание современной испытательной лаборатории, а также центра развития компетенций инженерно-технических специалистов в автопроме, добавляется в сообщении. "Группа "Роснано" располагает уникальными компетенциями в области электрохимии, телематики и матмоделирования. Мы верим, что новые типы топлива в течение последующих лет займут значимую долю рынка. По нашей оценке 25% будет за СПГ, 25% за гибридными или электромобилями. Это наш фокус и мы готовы развивать проекты для внедрения инновационных технологий в автопром", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления УК "Роснано" Дмитрия Тарасова.

https://1prime.ru/20241228/avto-853889317.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

научный центр, автопром, проект