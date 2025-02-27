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В Казани создадут Научно-исследовательский центр для автопрома - 27.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Казани создадут Научно-исследовательский центр для автопрома
В Казани создадут Научно-исследовательский центр для автопрома - 27.02.2025, ПРАЙМ
В Казани создадут Научно-исследовательский центр для автопрома
Научно-исследовательский центр разработки отечественных компонентов для автопрома будет создан на базе Технопарка "Идея" в Казани, сообщает "Роснано". | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T21:07+0300
2025-02-27T21:08+0300
экономика
научный центр
автопром
проект
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Научно-исследовательский центр разработки отечественных компонентов для автопрома будет создан на базе Технопарка "Идея" в Казани, сообщает "Роснано". Минпромторг России, правительство Республики Татарстан и Группа "Роснано" подписали трехстороннее соглашение о развитии отечественной компонентной базы для автопрома. "На базе Технопарка "Идея" в Казани будет создан новый научно-исследовательский Центр, который займется разработкой и испытаниями изделий для автопрома - кузовных и ходовых комплектующих, силовой электроники для автотехники, а также тяговых батарей для легковых и грузовых электромобилей", - говорится в сообщении. Еще одним направлением деятельности станет создание современной испытательной лаборатории, а также центра развития компетенций инженерно-технических специалистов в автопроме, добавляется в сообщении. "Группа "Роснано" располагает уникальными компетенциями в области электрохимии, телематики и матмоделирования. Мы верим, что новые типы топлива в течение последующих лет займут значимую долю рынка. По нашей оценке 25% будет за СПГ, 25% за гибридными или электромобилями. Это наш фокус и мы готовы развивать проекты для внедрения инновационных технологий в автопром", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления УК "Роснано" Дмитрия Тарасова.
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научный центр, автопром, проект
Экономика, научный центр, автопром, проект
21:07 27.02.2025 (обновлено: 21:08 27.02.2025)
 
В Казани создадут Научно-исследовательский центр для автопрома

В Казани создадут Научно-исследовательский центр разработки для автопрома

© fotolia.com / dima266fКазань
Казань - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© fotolia.com / dima266f
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Научно-исследовательский центр разработки отечественных компонентов для автопрома будет создан на базе Технопарка "Идея" в Казани, сообщает "Роснано".
Минпромторг России, правительство Республики Татарстан и Группа "Роснано" подписали трехстороннее соглашение о развитии отечественной компонентной базы для автопрома.
"На базе Технопарка "Идея" в Казани будет создан новый научно-исследовательский Центр, который займется разработкой и испытаниями изделий для автопрома - кузовных и ходовых комплектующих, силовой электроники для автотехники, а также тяговых батарей для легковых и грузовых электромобилей", - говорится в сообщении.
Еще одним направлением деятельности станет создание современной испытательной лаборатории, а также центра развития компетенций инженерно-технических специалистов в автопроме, добавляется в сообщении.
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"Группа "Роснано" располагает уникальными компетенциями в области электрохимии, телематики и матмоделирования. Мы верим, что новые типы топлива в течение последующих лет займут значимую долю рынка. По нашей оценке 25% будет за СПГ, 25% за гибридными или электромобилями. Это наш фокус и мы готовы развивать проекты для внедрения инновационных технологий в автопром", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления УК "Роснано" Дмитрия Тарасова.
 
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