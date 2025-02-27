https://1prime.ru/20250227/avtoprom-855332021.html
В Казани создадут Научно-исследовательский центр для автопрома
В Казани создадут Научно-исследовательский центр для автопрома - 27.02.2025, ПРАЙМ
В Казани создадут Научно-исследовательский центр для автопрома
Научно-исследовательский центр разработки отечественных компонентов для автопрома будет создан на базе Технопарка "Идея" в Казани, сообщает "Роснано". | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T21:07+0300
2025-02-27T21:07+0300
2025-02-27T21:08+0300
экономика
научный центр
автопром
проект
https://cdnn.1prime.ru/img/76373/97/763739709_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_1e96acbab81824180e5127b8f1da11f1.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Научно-исследовательский центр разработки отечественных компонентов для автопрома будет создан на базе Технопарка "Идея" в Казани, сообщает "Роснано". Минпромторг России, правительство Республики Татарстан и Группа "Роснано" подписали трехстороннее соглашение о развитии отечественной компонентной базы для автопрома. "На базе Технопарка "Идея" в Казани будет создан новый научно-исследовательский Центр, который займется разработкой и испытаниями изделий для автопрома - кузовных и ходовых комплектующих, силовой электроники для автотехники, а также тяговых батарей для легковых и грузовых электромобилей", - говорится в сообщении. Еще одним направлением деятельности станет создание современной испытательной лаборатории, а также центра развития компетенций инженерно-технических специалистов в автопроме, добавляется в сообщении. "Группа "Роснано" располагает уникальными компетенциями в области электрохимии, телематики и матмоделирования. Мы верим, что новые типы топлива в течение последующих лет займут значимую долю рынка. По нашей оценке 25% будет за СПГ, 25% за гибридными или электромобилями. Это наш фокус и мы готовы развивать проекты для внедрения инновационных технологий в автопром", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления УК "Роснано" Дмитрия Тарасова.
https://1prime.ru/20241228/avto-853889317.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76373/97/763739709_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_b2c8f9a826f15d9c2a85a4242af2c657.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
научный центр, автопром, проект
Экономика, научный центр, автопром, проект
В Казани создадут Научно-исследовательский центр для автопрома
В Казани создадут Научно-исследовательский центр разработки для автопрома
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Научно-исследовательский центр разработки отечественных компонентов для автопрома будет создан на базе Технопарка "Идея" в Казани, сообщает "Роснано".
Минпромторг России, правительство Республики Татарстан и Группа "Роснано" подписали трехстороннее соглашение о развитии отечественной компонентной базы для автопрома.
"На базе Технопарка "Идея" в Казани будет создан новый научно-исследовательский Центр, который займется разработкой и испытаниями изделий для автопрома - кузовных и ходовых комплектующих, силовой электроники для автотехники, а также тяговых батарей для легковых и грузовых электромобилей", - говорится в сообщении.
Еще одним направлением деятельности станет создание современной испытательной лаборатории, а также центра развития компетенций инженерно-технических специалистов в автопроме, добавляется в сообщении.
Итоги года: российский автопром поднажмет на двоих
"Группа "Роснано" располагает уникальными компетенциями в области электрохимии, телематики и матмоделирования. Мы верим, что новые типы топлива в течение последующих лет займут значимую долю рынка. По нашей оценке 25% будет за СПГ, 25% за гибридными или электромобилями. Это наш фокус и мы готовы развивать проекты для внедрения инновационных технологий в автопром", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления УК "Роснано" Дмитрия Тарасова.