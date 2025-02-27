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"Точно никого не ждем". Глава "АвтоВАЗа" высказался о возвращении Renault

"Точно никого не ждем". Глава "АвтоВАЗа" высказался о возвращении Renault - 27.02.2025, ПРАЙМ

"Точно никого не ждем". Глава "АвтоВАЗа" высказался о возвращении Renault

"АвтоВАЗ" может сам эффективно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет отрасли, не ждет обратно бывшего акционера - Renault, заявил журналистам... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T16:04+0300

2025-02-27T16:04+0300

2025-02-27T16:04+0300

бизнес

максим соколов

автоваз

renault

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КАЗАНЬ, 27 фев - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" может сам эффективно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет отрасли, не ждет обратно бывшего акционера - Renault, заявил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ") и 100% завода "Рено Россия" (у правительства Москвы). При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "АвтоВАЗе" в течение шести лет. Генеральный директор Renault Лука де Мео на минувшей неделе заявил, что компания не исключает возвращения в Россию. "Мы видим, что мы можем эффективно развиваться самостоятельно, на собственных источниках, за счет собственного рынка, и таким образом обеспечивать технологический суверенитет для нашей отрасли. Поэтому мы точно никого не ждем. Обратной дороги нет. Мы идем только вперед. Причем своей собственной, самостоятельной дорогой", - сказал Соколов в кулуарах заседания координационного совета "О развитии производства автомобильных компонентов". "Сегодня команда "АвтоВАЗа" крепко держит штурвал в своих руках, и речи о возврате бывшего партнера и уж тем более речи о цене этого возвращения не идет", - добавил он.

https://1prime.ru/20250225/avtovaz-855242012.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, максим соколов, автоваз, renault