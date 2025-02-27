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"Точно никого не ждем". Глава "АвтоВАЗа" высказался о возвращении Renault - 27.02.2025, ПРАЙМ
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"Точно никого не ждем". Глава "АвтоВАЗа" высказался о возвращении Renault
"Точно никого не ждем". Глава "АвтоВАЗа" высказался о возвращении Renault - 27.02.2025, ПРАЙМ
"Точно никого не ждем". Глава "АвтоВАЗа" высказался о возвращении Renault
"АвтоВАЗ" может сам эффективно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет отрасли, не ждет обратно бывшего акционера - Renault, заявил журналистам... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T16:04+0300
2025-02-27T16:04+0300
бизнес
максим соколов
автоваз
renault
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КАЗАНЬ, 27 фев - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" может сам эффективно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет отрасли, не ждет обратно бывшего акционера - Renault, заявил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ") и 100% завода "Рено Россия" (у правительства Москвы). При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "АвтоВАЗе" в течение шести лет. Генеральный директор Renault Лука де Мео на минувшей неделе заявил, что компания не исключает возвращения в Россию. "Мы видим, что мы можем эффективно развиваться самостоятельно, на собственных источниках, за счет собственного рынка, и таким образом обеспечивать технологический суверенитет для нашей отрасли. Поэтому мы точно никого не ждем. Обратной дороги нет. Мы идем только вперед. Причем своей собственной, самостоятельной дорогой", - сказал Соколов в кулуарах заседания координационного совета "О развитии производства автомобильных компонентов". "Сегодня команда "АвтоВАЗа" крепко держит штурвал в своих руках, и речи о возврате бывшего партнера и уж тем более речи о цене этого возвращения не идет", - добавил он.
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бизнес, максим соколов, автоваз, renault
Бизнес, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Renault
16:04 27.02.2025
 
"Точно никого не ждем". Глава "АвтоВАЗа" высказался о возвращении Renault

Соколов: "АвтоВАЗ" может сам эффективно развиваться, не ждет Renault обратно

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип компании Renault
Логотип компании Renault - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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КАЗАНЬ, 27 фев - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" может сам эффективно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет отрасли, не ждет обратно бывшего акционера - Renault, заявил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ") и 100% завода "Рено Россия" (у правительства Москвы). При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "АвтоВАЗе" в течение шести лет. Генеральный директор Renault Лука де Мео на минувшей неделе заявил, что компания не исключает возвращения в Россию.
"Мы видим, что мы можем эффективно развиваться самостоятельно, на собственных источниках, за счет собственного рынка, и таким образом обеспечивать технологический суверенитет для нашей отрасли. Поэтому мы точно никого не ждем. Обратной дороги нет. Мы идем только вперед. Причем своей собственной, самостоятельной дорогой", - сказал Соколов в кулуарах заседания координационного совета "О развитии производства автомобильных компонентов".
"Сегодня команда "АвтоВАЗа" крепко держит штурвал в своих руках, и речи о возврате бывшего партнера и уж тем более речи о цене этого возвращения не идет", - добавил он.
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БизнесМаксим СоколовАвтоВАЗRenault
 
 
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