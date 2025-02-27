https://1prime.ru/20250227/avtovaz-855322442.html
"Точно никого не ждем". Глава "АвтоВАЗа" высказался о возвращении Renault
"Точно никого не ждем". Глава "АвтоВАЗа" высказался о возвращении Renault - 27.02.2025, ПРАЙМ
"Точно никого не ждем". Глава "АвтоВАЗа" высказался о возвращении Renault
"АвтоВАЗ" может сам эффективно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет отрасли, не ждет обратно бывшего акционера - Renault, заявил журналистам... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T16:04+0300
2025-02-27T16:04+0300
2025-02-27T16:04+0300
бизнес
максим соколов
автоваз
renault
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/19/852439313_0:163:3073:1891_1920x0_80_0_0_4d9123a35954adf04ebba8dbb2646e84.jpg
КАЗАНЬ, 27 фев - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" может сам эффективно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет отрасли, не ждет обратно бывшего акционера - Renault, заявил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ") и 100% завода "Рено Россия" (у правительства Москвы). При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "АвтоВАЗе" в течение шести лет. Генеральный директор Renault Лука де Мео на минувшей неделе заявил, что компания не исключает возвращения в Россию. "Мы видим, что мы можем эффективно развиваться самостоятельно, на собственных источниках, за счет собственного рынка, и таким образом обеспечивать технологический суверенитет для нашей отрасли. Поэтому мы точно никого не ждем. Обратной дороги нет. Мы идем только вперед. Причем своей собственной, самостоятельной дорогой", - сказал Соколов в кулуарах заседания координационного совета "О развитии производства автомобильных компонентов". "Сегодня команда "АвтоВАЗа" крепко держит штурвал в своих руках, и речи о возврате бывшего партнера и уж тем более речи о цене этого возвращения не идет", - добавил он.
https://1prime.ru/20250225/avtovaz-855242012.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/19/852439313_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_8afcddb5e1384222a2f4fcba3e699667.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, максим соколов, автоваз, renault
Бизнес, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Renault
"Точно никого не ждем". Глава "АвтоВАЗа" высказался о возвращении Renault
Соколов: "АвтоВАЗ" может сам эффективно развиваться, не ждет Renault обратно
КАЗАНЬ, 27 фев - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" может сам эффективно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет отрасли, не ждет обратно бывшего акционера - Renault, заявил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ") и 100% завода "Рено Россия" (у правительства Москвы). При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "АвтоВАЗе" в течение шести лет. Генеральный директор Renault Лука де Мео на минувшей неделе заявил, что компания не исключает возвращения в Россию.
"Мы видим, что мы можем эффективно развиваться самостоятельно, на собственных источниках, за счет собственного рынка, и таким образом обеспечивать технологический суверенитет для нашей отрасли. Поэтому мы точно никого не ждем. Обратной дороги нет. Мы идем только вперед. Причем своей собственной, самостоятельной дорогой", - сказал Соколов в кулуарах заседания координационного совета "О развитии производства автомобильных компонентов".
"Сегодня команда "АвтоВАЗа" крепко держит штурвал в своих руках, и речи о возврате бывшего партнера и уж тем более речи о цене этого возвращения не идет", - добавил он.
Глава "АвтоВАЗ" рассказал, в каком случае Renault может вернуть свою долю