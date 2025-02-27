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Набиуллина спрогнозировала рост корпоративного кредитования - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Набиуллина спрогнозировала рост корпоративного кредитования
Набиуллина спрогнозировала рост корпоративного кредитования - 27.02.2025, ПРАЙМ
Набиуллина спрогнозировала рост корпоративного кредитования
Рост корпоративного кредитования в РФ в 2025 году будет в диапазоне 8-13%, кредитного сжатия ЦБ РФ не ожидает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T10:19+0300
2025-02-27T10:33+0300
финансы
банки
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Рост корпоративного кредитования в РФ в 2025 году будет в диапазоне 8-13%, кредитного сжатия ЦБ РФ не ожидает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ."В этом году рост корпоративного кредитования будет более умеренным. По нашей оценке - в диапазоне 8-13%. И подчеркну, что кредитного сжатия мы ни в коем случае не ожидаем. Кредит продолжит вносить свой вклад в экономический рост", - сказала она.
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финансы, банки
Финансы, Банки, Банк России
10:19 27.02.2025 (обновлено: 10:33 27.02.2025)
 
Набиуллина спрогнозировала рост корпоративного кредитования

ЦБ: рост корпоративного кредитования в РФ в 2025 году ожидается на уровне 8-13%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаседание Консультативного совета по банкнотам Банка России
Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Рост корпоративного кредитования в РФ в 2025 году будет в диапазоне 8-13%, кредитного сжатия ЦБ РФ не ожидает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ.
"В этом году рост корпоративного кредитования будет более умеренным. По нашей оценке - в диапазоне 8-13%. И подчеркну, что кредитного сжатия мы ни в коем случае не ожидаем. Кредит продолжит вносить свой вклад в экономический рост", - сказала она.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
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