https://1prime.ru/20250227/bank-855296601.html

Набиуллина спрогнозировала рост корпоративного кредитования

Набиуллина спрогнозировала рост корпоративного кредитования - 27.02.2025, ПРАЙМ

Набиуллина спрогнозировала рост корпоративного кредитования

Рост корпоративного кредитования в РФ в 2025 году будет в диапазоне 8-13%, кредитного сжатия ЦБ РФ не ожидает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T10:19+0300

2025-02-27T10:19+0300

2025-02-27T10:33+0300

финансы

банки

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Рост корпоративного кредитования в РФ в 2025 году будет в диапазоне 8-13%, кредитного сжатия ЦБ РФ не ожидает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ."В этом году рост корпоративного кредитования будет более умеренным. По нашей оценке - в диапазоне 8-13%. И подчеркну, что кредитного сжатия мы ни в коем случае не ожидаем. Кредит продолжит вносить свой вклад в экономический рост", - сказала она.

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