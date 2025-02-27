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Набиуллина спрогнозировала прибыль российских банков в 2025 году

Набиуллина спрогнозировала прибыль российских банков в 2025 году - 27.02.2025, ПРАЙМ

Набиуллина спрогнозировала прибыль российских банков в 2025 году

Прибыль российских банков в 2025 году может составить 3-3,5 триллиона рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T10:16+0300

2025-02-27T10:16+0300

2025-02-27T10:28+0300

экономика

эльвира набиуллина

банки

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Прибыль российских банков в 2025 году может составить 3-3,5 триллиона рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ."По нашим обновленным прогнозам, прибыль банков в этом году будет меньше прошлогодней, но сопоставимой – от 3 до 3,5 триллионов рублей. Это позволит увеличивать капитал банков и, соответственно, поддерживать кредитование экономики", - сказала она.

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эльвира набиуллина, банки