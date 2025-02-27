https://1prime.ru/20250227/banki-855296342.html
Набиуллина спрогнозировала прибыль российских банков в 2025 году
Набиуллина спрогнозировала прибыль российских банков в 2025 году - 27.02.2025, ПРАЙМ
Набиуллина спрогнозировала прибыль российских банков в 2025 году
Прибыль российских банков в 2025 году может составить 3-3,5 триллиона рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T10:16+0300
2025-02-27T10:16+0300
2025-02-27T10:28+0300
экономика
эльвира набиуллина
банки
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Прибыль российских банков в 2025 году может составить 3-3,5 триллиона рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ."По нашим обновленным прогнозам, прибыль банков в этом году будет меньше прошлогодней, но сопоставимой – от 3 до 3,5 триллионов рублей. Это позволит увеличивать капитал банков и, соответственно, поддерживать кредитование экономики", - сказала она.
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эльвира набиуллина, банки
Экономика, Эльвира Набиуллина, Банки
Набиуллина спрогнозировала прибыль российских банков в 2025 году
Набиуллина: прибыль российских банков может составить 3-3,5 триллиона рублей
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Прибыль российских банков в 2025 году может составить 3-3,5 триллиона рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ.
"По нашим обновленным прогнозам, прибыль банков в этом году будет меньше прошлогодней, но сопоставимой – от 3 до 3,5 триллионов рублей. Это позволит увеличивать капитал банков и, соответственно, поддерживать кредитование экономики", - сказала она.
ЦБ отменил скидки банкам по нормативу краткосрочной ликвидности