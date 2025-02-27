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Набиуллина спрогнозировала прирост ипотечного кредитования - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Набиуллина спрогнозировала прирост ипотечного кредитования
Набиуллина спрогнозировала прирост ипотечного кредитования - 27.02.2025, ПРАЙМ
Набиуллина спрогнозировала прирост ипотечного кредитования
Банк России ожидает замедления прироста ипотечного кредитования в текущем году до 5% с 13% в прошлом, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T10:21+0300
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экономика
банки
финансы
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Банк России ожидает замедления прироста ипотечного кредитования в текущем году до 5% с 13% в прошлом, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ."Ипотечный портфель вырос в прошлом году на 13%, что существенно ниже перегретого 2023 года. Но, по нашей оценке, это абсолютно адекватный темп, если сравнивать с предыдущими годами", - сказала Набиуллина."В этом году мы ожидаем прирост около 5%. Это скромно, но требуется более сдержанная динамика после чрезмерного прироста 2023 года и первой половины прошлого года", - добавила она.
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банки, финансы
Экономика, Банки, Финансы
10:21 27.02.2025 (обновлено: 10:40 27.02.2025)
 
Набиуллина спрогнозировала прирост ипотечного кредитования

ЦБ: ожидается прирост ипотечного кредитования на 5% в 2025 году

© Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
© Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Банк России ожидает замедления прироста ипотечного кредитования в текущем году до 5% с 13% в прошлом, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ.
"Ипотечный портфель вырос в прошлом году на 13%, что существенно ниже перегретого 2023 года. Но, по нашей оценке, это абсолютно адекватный темп, если сравнивать с предыдущими годами", - сказала Набиуллина.
"В этом году мы ожидаем прирост около 5%. Это скромно, но требуется более сдержанная динамика после чрезмерного прироста 2023 года и первой половины прошлого года", - добавила она.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
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