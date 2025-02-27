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ЦБ отменил скидки банкам по нормативу краткосрочной ликвидности
ЦБ отменил скидки банкам по нормативу краткосрочной ликвидности - 27.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ отменил скидки банкам по нормативу краткосрочной ликвидности
Банк России больше не предоставит скидок банкам по нормативу краткосрочной ликвидности, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T10:23+0300
2025-02-27T10:23+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Банк России больше не предоставит скидок банкам по нормативу краткосрочной ликвидности, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ."Обострившаяся конкуренция за ликвидность спровоцировала дополнительный рост ставок по депозитам, а мы были вынуждены сдвинуть график выполнения норматива краткосрочной ликвидности. Хочу сказать, что больше таких скидок не будет", - сказала она.Набиуллина отметила ожидания ЦБ РФ, что банки ответственно подойдут к повышению структуры своих балансов, чтобы плавно перейти на новый национальный норматив краткосрочной ликвидности. "Он будет менее строгий, но все равно потребует наличия буфера высоколиквидных активов", - заключила она.
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банки, финансы
ЦБ отменил скидки банкам по нормативу краткосрочной ликвидности
Глава ЦБ: скидок банкам по нормативу краткосрочной ликвидности больше не будет
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Банк России больше не предоставит скидок банкам по нормативу краткосрочной ликвидности, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ.
"Обострившаяся конкуренция за ликвидность спровоцировала дополнительный рост ставок по депозитам, а мы были вынуждены сдвинуть график выполнения норматива краткосрочной ликвидности. Хочу сказать, что больше таких скидок не будет", - сказала она.
Набиуллина отметила ожидания ЦБ РФ, что банки ответственно подойдут к повышению структуры своих балансов, чтобы плавно перейти на новый национальный норматив краткосрочной ликвидности. "Он будет менее строгий, но все равно потребует наличия буфера высоколиквидных активов", - заключила она.
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