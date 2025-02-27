https://1prime.ru/20250227/banki-855297038.html

ЦБ отменил скидки банкам по нормативу краткосрочной ликвидности

ЦБ отменил скидки банкам по нормативу краткосрочной ликвидности - 27.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ отменил скидки банкам по нормативу краткосрочной ликвидности

Банк России больше не предоставит скидок банкам по нормативу краткосрочной ликвидности, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T10:23+0300

2025-02-27T10:23+0300

2025-02-27T10:56+0300

банки

финансы

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Банк России больше не предоставит скидок банкам по нормативу краткосрочной ликвидности, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ."Обострившаяся конкуренция за ликвидность спровоцировала дополнительный рост ставок по депозитам, а мы были вынуждены сдвинуть график выполнения норматива краткосрочной ликвидности. Хочу сказать, что больше таких скидок не будет", - сказала она.Набиуллина отметила ожидания ЦБ РФ, что банки ответственно подойдут к повышению структуры своих балансов, чтобы плавно перейти на новый национальный норматив краткосрочной ликвидности. "Он будет менее строгий, но все равно потребует наличия буфера высоколиквидных активов", - заключила она.

https://1prime.ru/20250227/tsb-855297735.html

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