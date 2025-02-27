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ЦБ даст банкам послабления по резервам при реструктуризации кредитов

ЦБ даст банкам послабления по резервам при реструктуризации кредитов - 27.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ даст банкам послабления по резервам при реструктуризации кредитов

ЦБ в отдельных случаях готов давать банкам послабления по резервам при реструктуризации проблемных кредитов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T10:28+0300

2025-02-27T10:28+0300

2025-02-27T10:57+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. ЦБ в отдельных случаях готов давать банкам послабления по резервам при реструктуризации проблемных кредитов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ."Есть вопросы, будем ли мы давать послабления при реструктуризации кредитов. Мы готовы будем на это пойти, но только в отдельных случаях. Во-первых, это не должен быть старый проблемный кредит, которой уже давно тянется как проблемный. Тут риски должны быть уже покрыты резервами. Во-вторых, у компании должен быть реалистичный бизнес-план, который показывает устойчивое и достаточно быстрое, по нашей оценке, на горизонте трех лет, улучшение ее финансового положения", - сказала она."Но если план окажется нереалистичным или не будет выполняться, то потребуется досоздание резервов. Очень важно не запускать проблему, вовремя ее обсудить с заемщиком, чтобы не допускать длительных просрочек на момент обращения за реструктуризацией. Если эти условия выполняются, то создание более высоких резервов может и не потребоваться", - добавила глава ЦБ.

https://1prime.ru/20250227/banki-855298007.html

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