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ЦБ ненадолго отложит внедрение цифрового рубля

ЦБ ненадолго отложит внедрение цифрового рубля - 27.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ ненадолго отложит внедрение цифрового рубля

Центральный банк России намерен скорректировать сроки масштабного запуска цифрового рубля, отодвинув их на более поздний период. Об этом сообщила глава ЦБ... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T10:45+0300

2025-02-27T10:45+0300

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эльвира набиуллина

банк россия

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Центральный банк России намерен скорректировать сроки масштабного запуска цифрового рубля, отодвинув их на более поздний период. Об этом сообщила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.Первоначально предполагалось, что цифровой рубль станет доступен широкой публике с 1 июля 2025 года, что позволило бы гражданам создавать и закрывать цифровые кошельки, осуществлять переводы друг другу, а также оплачивать товары и услуги в цифровой валюте.Набиуллина отметила, что пилотный проект цифрового рубля развивается успешно. "Мы продолжаем получать от вас вопросы об объемах необходимых доработок и запросы о сдвиге сроков широкого внедрения цифрового рубля. Мы относимся к ним очень внимательно, потому что наша задача - чтобы цифровой рубль был востребован, чтобы он вызывал доверие граждан и бизнеса", - подчеркнула она, выступая на конференции "Регулирование Банком России деятельности участников финансового рынка".По словам главы ЦБ, сейчас наблюдается повышенный интерес к использованию смарт-контрактов на базе цифрового рубля со стороны банков, предприятий и государственных структур. Цифровой рубль открывает значительно больше возможностей для таких контрактов, и это направление планируется сделать одним из приоритетных в развитии проекта."Все это требует дополнительного обсуждения и подготовки, поэтому наше намерение - перейти к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось, а именно: после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов, для бизнеса, для людей. Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже", - заявила глава ЦБ.

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финансы, банки, технологии, эльвира набиуллина, банк россия