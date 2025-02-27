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ЦБ предложит Минфину обусловить льготную ипотеку стандартом кредитования

ЦБ предложит Минфину обусловить льготную ипотеку стандартом кредитования - 27.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ предложит Минфину обусловить льготную ипотеку стандартом кредитования

Банк России будет бороться с "прикручиванием схем" к льготной ипотеке, которые её только дискредитируют, и собирается обсудить критерии стандартной ипотеки,... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T12:06+0300

2025-02-27T12:06+0300

2025-02-27T12:06+0300

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эльвира набиуллина

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банк россия

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Банк России будет бороться с "прикручиванием схем" к льготной ипотеке, которые её только дискредитируют, и собирается обсудить критерии стандартной ипотеки, которые должны будут обусловливать господдержку, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы предложим Минфину давать господдержку только на стандартную ипотеку и в рефинансирование принимать только секьюритизированные стандартные проекты. Иначе говоря, мы хотим, чтобы к льготной ипотеке нельзя было "прикручивать схемы", которые только дискредитируют саму идею господдержки. Критерии стандартной ипотеки будем обсуждать с комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций в этом году", - сказала она. Набиуллина также отметила, что до сих пор на рынке есть схемы в ипотеке, которые приводят к завышению цен на жилье и к существенному росту платежей. "Вы хорошо знаете нашу позицию по таким схемам, в том числе против таких схем направлен ипотечный стандарт. Я не стану повторять, упомяну только, что мы теперь планируем делать более привлекательные для банков стандартную ипотеку, где нет таких подводных камней, есть фиксированная ставка, есть понятный график платежей", - отметила она. Более того к кредитам, которые отклоняются от стандартных параметров, ЦБ планирует применять более строгие правила, повышенные риск-веса и повышенный резерв. "На наш взгляд это вполне оправданно, потому что схемная ипотека более рискованная, как для заемщика, так и для банка", - подытожила она.

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банки, финансы, недвижимость, эльвира набиуллина, минфин, банк россия