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ЦБ не планирует новые обмены заблокированных активов розничных инвесторов

ЦБ не планирует новые обмены заблокированных активов розничных инвесторов - 27.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ не планирует новые обмены заблокированных активов розничных инвесторов

Банк России не предполагает в текущем году новых раундов обмена заблокированных активов розничных инвесторов, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T12:26+0300

2025-02-27T12:26+0300

2025-02-27T12:47+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Банк России не предполагает в текущем году новых раундов обмена заблокированных активов розничных инвесторов, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния."Мы не предполагаем (новых раундов - ред.). Мы полагаем, что максимум, что можно было из него получить, мы получили", - сказал он в кулуарах конференции "Регулирование Банком России деятельности участников финансового рынка", отвечая на соответствующий вопрос."Вы видите, что меняется все время все вокруг нас. Если будут какие-то обстоятельства, которые будут говорить о том, что целесообразно попробовать подойти к нему еще, мы, конечно, будем этот механизм или еще какой-то использовать для того, чтобы улучшить положение тех инвесторов, которые подпали под недружественные действия со стороны других государств", - добавил он.

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