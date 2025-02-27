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ЦБ не планирует новые обмены заблокированных активов розничных инвесторов
ЦБ не планирует новые обмены заблокированных активов розничных инвесторов - 27.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ не планирует новые обмены заблокированных активов розничных инвесторов
Банк России не предполагает в текущем году новых раундов обмена заблокированных активов розничных инвесторов, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T12:26+0300
2025-02-27T12:26+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Банк России не предполагает в текущем году новых раундов обмена заблокированных активов розничных инвесторов, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния."Мы не предполагаем (новых раундов - ред.). Мы полагаем, что максимум, что можно было из него получить, мы получили", - сказал он в кулуарах конференции "Регулирование Банком России деятельности участников финансового рынка", отвечая на соответствующий вопрос."Вы видите, что меняется все время все вокруг нас. Если будут какие-то обстоятельства, которые будут говорить о том, что целесообразно попробовать подойти к нему еще, мы, конечно, будем этот механизм или еще какой-то использовать для того, чтобы улучшить положение тех инвесторов, которые подпали под недружественные действия со стороны других государств", - добавил он.
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рынки, финансы, рф
Банк России, Рынки, Финансы, РФ
ЦБ не планирует новые обмены заблокированных активов розничных инвесторов
Зампред ЦБ: мы не планируем новые раунды обмена заблокированных активов в 2025 году
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Банк России не предполагает в текущем году новых раундов обмена заблокированных активов розничных инвесторов, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
"Мы не предполагаем (новых раундов - ред.). Мы полагаем, что максимум, что можно было из него получить, мы получили", - сказал он в кулуарах конференции "Регулирование Банком России деятельности участников финансового рынка", отвечая на соответствующий вопрос.
"Вы видите, что меняется все время все вокруг нас. Если будут какие-то обстоятельства, которые будут говорить о том, что целесообразно попробовать подойти к нему еще, мы, конечно, будем этот механизм или еще какой-то использовать для того, чтобы улучшить положение тех инвесторов, которые подпали под недружественные действия со стороны других государств", - добавил он.
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