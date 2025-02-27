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Глава Сбербанка рассказал, когда ожидать снижение ключевой ставки - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Глава Сбербанка рассказал, когда ожидать снижение ключевой ставки
Глава Сбербанка рассказал, когда ожидать снижение ключевой ставки - 27.02.2025, ПРАЙМ
Глава Сбербанка рассказал, когда ожидать снижение ключевой ставки
Сбербанк ожидает цикла снижения ключевой ставки Центробанка во втором полугодии текущего года, заявил глава банка Герман Греф. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T12:53+0300
2025-02-27T12:53+0300
экономика
банки
герман греф
сбербанк
банк россия
финансы
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает цикла снижения ключевой ставки Центробанка во втором полугодии текущего года, заявил глава банка Герман Греф. "Мы ожидаем, соответственно, цикл снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года", - сказал Греф в ходе конференц-звонка по результатам годовой отчетности Сбербанка по МСФО. Банк России по итогам заседания совета директоров в прошлую пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом он сохранил сигнал о дальнейших шагах: будет оценивать целесообразность повышения на ближайшем заседании. И также повысил прогноз средней ключевой ставки на текущий год до 19-22% с 17-20%, а до конца года ждет ее в диапазоне 18,7-22,1%.
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банки, герман греф, сбербанк, банк россия, финансы
Экономика, Банки, Герман Греф, Сбербанк, банк Россия, Финансы
12:53 27.02.2025
 
Глава Сбербанка рассказал, когда ожидать снижение ключевой ставки

Греф: Сбербанк ожидает цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ во II полугодии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает цикла снижения ключевой ставки Центробанка во втором полугодии текущего года, заявил глава банка Герман Греф.
"Мы ожидаем, соответственно, цикл снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года", - сказал Греф в ходе конференц-звонка по результатам годовой отчетности Сбербанка по МСФО.
Банк России по итогам заседания совета директоров в прошлую пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
При этом он сохранил сигнал о дальнейших шагах: будет оценивать целесообразность повышения на ближайшем заседании. И также повысил прогноз средней ключевой ставки на текущий год до 19-22% с 17-20%, а до конца года ждет ее в диапазоне 18,7-22,1%.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
Доля "Сбера" на рынке розничного кредитования достигла рекордных 47%
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ЭкономикаБанкиГерман ГрефСбербанкбанк РоссияФинансы
 
 
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