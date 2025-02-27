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Глава Сбербанка рассказал, когда ожидать снижение ключевой ставки

Глава Сбербанка рассказал, когда ожидать снижение ключевой ставки - 27.02.2025, ПРАЙМ

Глава Сбербанка рассказал, когда ожидать снижение ключевой ставки

Сбербанк ожидает цикла снижения ключевой ставки Центробанка во втором полугодии текущего года, заявил глава банка Герман Греф. | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T12:53+0300

2025-02-27T12:53+0300

2025-02-27T12:53+0300

экономика

банки

герман греф

сбербанк

банк россия

финансы

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает цикла снижения ключевой ставки Центробанка во втором полугодии текущего года, заявил глава банка Герман Греф. "Мы ожидаем, соответственно, цикл снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года", - сказал Греф в ходе конференц-звонка по результатам годовой отчетности Сбербанка по МСФО. Банк России по итогам заседания совета директоров в прошлую пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом он сохранил сигнал о дальнейших шагах: будет оценивать целесообразность повышения на ближайшем заседании. И также повысил прогноз средней ключевой ставки на текущий год до 19-22% с 17-20%, а до конца года ждет ее в диапазоне 18,7-22,1%.

https://1prime.ru/20250227/sber-855306651.html

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банки, герман греф, сбербанк, банк россия, финансы