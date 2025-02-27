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Доля безналичных в торговом обороте в России выросла на 2,4 п.п. - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Доля безналичных в торговом обороте в России выросла на 2,4 п.п.
Доля безналичных в торговом обороте в России выросла на 2,4 п.п. - 27.02.2025, ПРАЙМ
Доля безналичных в торговом обороте в России выросла на 2,4 п.п.
Доля безналичных денег в торговом обороте в России в 2024 году выросла на 2,4 процентного пункта - до 85,8%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T11:36+0300
2025-02-27T11:36+0300
банк россии
финансы
эльвира набиуллина
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АНОСИНО (Московская область), 27 фев - ПРАЙМ. Доля безналичных денег в торговом обороте в России в 2024 году выросла на 2,4 процентного пункта - до 85,8%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Доля безнала в торговом обороте продолжает устойчиво расти, потому что это удобно гражданам. И по итогам прошлого года она выросла на 2,4 процентного пункта. Кажется, что это мало, но каждый процент, когда мы достигли определенного высокого уровня, он, конечно, дается сложнее. И сейчас у нас безналичный оборот составляет 85,8%. Это говорит о качестве платежных сервисов, о доверии к ним граждан и бизнеса", - сказала она, выступая на ежегодной встрече с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России. В октябре прошлого года заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова говорила, что доля безналичных платежей в РФ к концу 2024 года может составить 86-87%. Тогда, по ее словам, доля безналичных платежей составляла 85%.
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финансы, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, Эльвира Набиуллина
11:36 27.02.2025
 
Доля безналичных в торговом обороте в России выросла на 2,4 п.п.

ЦБ: доля безналичных в торговом обороте в России в 2024 году выросла до 85,8%

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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АНОСИНО (Московская область), 27 фев - ПРАЙМ. Доля безналичных денег в торговом обороте в России в 2024 году выросла на 2,4 процентного пункта - до 85,8%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Доля безнала в торговом обороте продолжает устойчиво расти, потому что это удобно гражданам. И по итогам прошлого года она выросла на 2,4 процентного пункта. Кажется, что это мало, но каждый процент, когда мы достигли определенного высокого уровня, он, конечно, дается сложнее. И сейчас у нас безналичный оборот составляет 85,8%. Это говорит о качестве платежных сервисов, о доверии к ним граждан и бизнеса", - сказала она, выступая на ежегодной встрече с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.
В октябре прошлого года заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова говорила, что доля безналичных платежей в РФ к концу 2024 года может составить 86-87%. Тогда, по ее словам, доля безналичных платежей составляла 85%.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
В ЦБ рассказали о росте безналичных операций в России
24 декабря 2024, 15:45
 
Банк РоссииФинансыЭльвира Набиуллина
 
 
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