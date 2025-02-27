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Алиханов ответил на вопрос о работе с оставшимся в РФ иностранным бизнесом

Алиханов ответил на вопрос о работе с оставшимся в РФ иностранным бизнесом - 27.02.2025, ПРАЙМ

Алиханов ответил на вопрос о работе с оставшимся в РФ иностранным бизнесом

Россия не отказывается от сотрудничества с иностранными компаниями, сохранившими присутствие на российском рынке, но интересы отечественной промышленности в... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T11:00+0300

2025-02-27T11:00+0300

2025-02-27T11:00+0300

экономика

бизнес

россия

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия не отказывается от сотрудничества с иностранными компаниями, сохранившими присутствие на российском рынке, но интересы отечественной промышленности в приоритете, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Мы не отказываемся от сотрудничества с иностранными компаниями, которые решили сохранить свое присутствие на российском рынке. Но во главу угла мы ставим, прежде всего, наши национальные интересы, интересы российской промышленности, которая несмотря на беспрецедентное внешнее давление демонстрирует хорошие результаты", - приводит пресс-служба слова министра в ходе встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Алиханов отметил, что по итогам прошлого года рост в обрабатывающей промышленности России составил 8,5%, а в целом за последние 5 лет промышленное производство в обрабатывающих отраслях увеличилось практически на 27%.

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бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг