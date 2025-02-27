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Названы любимые блины москвичей - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Названы любимые блины москвичей
Названы любимые блины москвичей - 27.02.2025, ПРАЙМ
Названы любимые блины москвичей
Любимые блины москвичей - со сливочным маслом, сахаром и сметаной; также они часто выбирают начинки из красной рыбы и икры, творожного сыра, а из мясных... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T07:51+0300
2025-02-27T07:51+0300
бизнес
россия
общество
москва
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Любимые блины москвичей - со сливочным маслом, сахаром и сметаной; также они часто выбирают начинки из красной рыбы и икры, творожного сыра, а из мясных вариантов в этом году хитом стал ростбиф, рассказал РИА Новости бренд-шеф ресторанов русской кухни "Ерш" Алексей Разбоев. "Для москвичей блины – это вкус детства. Они напоминают о блинах, которые выпекали мамы и бабушки по утрам. Сливочное масло, посыпанное сахаром, медленно тает внутри блинчика, густая сметана, в которую очень удобно макать блинный треугольник, а еще сгущенное молоко и домашнее варенье. Все эти вариации традиционных начинок – излюбленные варианты блинов у москвичей", - сообщил Разбоев. Есть среди гостей и почитатели более оригинального варианта с красной рыбой, сметаной или творожным сыром, а также с красной икрой, отметил он. "Блины с такой начинкой уже признаны хитом, "живут" в меню некоторых ресторанов на постоянной основе и никогда не надоедают", - отметил бренд-шеф. "Также москвичи любят и мясные варианты, например, в этом году самая популярная начинка – с ростбифом. Это мясо отличает тонкий аромат и нежная текстура, которая идеально дружит с блинами. Начинка с ломтиком ростбифа в сочетании с творожным сыром - оригинальна и по подаче, и по вкусу, а также насыщает организм энергией на целый день", - рассказал Разбоев. Бренд-шеф уверен, что правильное сочетание сладких и соленых ингредиентов может подарить восхитительный вкус. "Некоторые гурманы уже распробовали варианты блинов с творожным сыром, хамоном в сочетании с джемом из инжира или фейхоа, или другую рецептуру - с крем-чизом и свежей грушей", - сказал он. "Еще гости, как правило, предпочитают заказывать блины и начинки отдельно, чтобы иметь возможность продегустировать и классику, и оригинальные варианты. Чаще всего в качестве топинга заказывают сметану, варенье и красную рыбку", - добавил Разбоев.
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192
40
192
40
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бизнес, россия, общество , москва
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
07:51 27.02.2025
 
Названы любимые блины москвичей

Бренд-шеф ресторанов русской кухни "Ерш" назвал любимые блины москвичей

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Любимые блины москвичей - со сливочным маслом, сахаром и сметаной; также они часто выбирают начинки из красной рыбы и икры, творожного сыра, а из мясных вариантов в этом году хитом стал ростбиф, рассказал РИА Новости бренд-шеф ресторанов русской кухни "Ерш" Алексей Разбоев.
"Для москвичей блины – это вкус детства. Они напоминают о блинах, которые выпекали мамы и бабушки по утрам. Сливочное масло, посыпанное сахаром, медленно тает внутри блинчика, густая сметана, в которую очень удобно макать блинный треугольник, а еще сгущенное молоко и домашнее варенье. Все эти вариации традиционных начинок – излюбленные варианты блинов у москвичей", - сообщил Разбоев.
Есть среди гостей и почитатели более оригинального варианта с красной рыбой, сметаной или творожным сыром, а также с красной икрой, отметил он. "Блины с такой начинкой уже признаны хитом, "живут" в меню некоторых ресторанов на постоянной основе и никогда не надоедают", - отметил бренд-шеф.
"Также москвичи любят и мясные варианты, например, в этом году самая популярная начинка – с ростбифом. Это мясо отличает тонкий аромат и нежная текстура, которая идеально дружит с блинами. Начинка с ломтиком ростбифа в сочетании с творожным сыром - оригинальна и по подаче, и по вкусу, а также насыщает организм энергией на целый день", - рассказал Разбоев.
Бренд-шеф уверен, что правильное сочетание сладких и соленых ингредиентов может подарить восхитительный вкус. "Некоторые гурманы уже распробовали варианты блинов с творожным сыром, хамоном в сочетании с джемом из инжира или фейхоа, или другую рецептуру - с крем-чизом и свежей грушей", - сказал он.
"Еще гости, как правило, предпочитают заказывать блины и начинки отдельно, чтобы иметь возможность продегустировать и классику, и оригинальные варианты. Чаще всего в качестве топинга заказывают сметану, варенье и красную рыбку", - добавил Разбоев.
 
БизнесРОССИЯОбществоМОСКВА
 
 
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