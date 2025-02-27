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"Росконгресс": борьба за кошельки американцев продолжится - 27.02.2025, ПРАЙМ
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"Росконгресс": борьба за кошельки американцев продолжится
"Росконгресс": борьба за кошельки американцев продолжится - 27.02.2025, ПРАЙМ
"Росконгресс": борьба за кошельки американцев продолжится
США являются основным рынком, приносящим доход китайским разработчикам ИИ-приложений; в обозримом будущем борьба за кошельки американцев продолжит обостряться,... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T00:21+0300
2025-02-27T00:21+0300
технологии
экономика
мировая экономика
сша
китай
кнр
конгресс сша
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. США являются основным рынком, приносящим доход китайским разработчикам ИИ-приложений; в обозримом будущем борьба за кошельки американцев продолжит обостряться, и Штаты будут вынуждены предпринимать административные меры, говорится в докладе "Росконгресса", который есть у РИА Новости. "США являются основным рынком, приносящим доход китайским ИИ‑приложениям, в Южной и Юго-Восточной Азии еще не сформировалась привычка платить за программы для смартфонов, хотя именно на эти страны приходится большинство загрузок", - говорится в докладе. Авторы доклада допускают, что борьба между ИИ-компаниями из США и КНР за кошельки американцев в ближайшее время продолжит обостряться. "В ходе конкурентной борьбы администрация Белого дома будет применять административные меры", - добавляют они. Аналитики также обратили внимание на растущее стремление конгресса США к технологическому разделению с Китаем. "Об этом свидетельствуют также недавние обращения конгрессменов к администрации с призывами усилить экспортный контроль и запретить использование китайских ИИ-систем в государственных закупках", - замечают они. Кроме того, аналитики указывают, что по состоянию на второе полугодие 2024 года количество посещений китайских ИИ-приложений через веб-сайты стабильно превышает 180 миллионов в месяц с пиковыми значениями более 200 миллионов в сентябре и октябре.
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технологии, мировая экономика, сша, китай, кнр, конгресс сша
Технологии, Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР, Конгресс США
00:21 27.02.2025
 
"Росконгресс": борьба за кошельки американцев продолжится

"Росконгресс": борьба за кошельки американцев продолжится в ближайшее время

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. США являются основным рынком, приносящим доход китайским разработчикам ИИ-приложений; в обозримом будущем борьба за кошельки американцев продолжит обостряться, и Штаты будут вынуждены предпринимать административные меры, говорится в докладе "Росконгресса", который есть у РИА Новости.
"США являются основным рынком, приносящим доход китайским ИИ‑приложениям, в Южной и Юго-Восточной Азии еще не сформировалась привычка платить за программы для смартфонов, хотя именно на эти страны приходится большинство загрузок", - говорится в докладе.
Авторы доклада допускают, что борьба между ИИ-компаниями из США и КНР за кошельки американцев в ближайшее время продолжит обостряться. "В ходе конкурентной борьбы администрация Белого дома будет применять административные меры", - добавляют они.
Аналитики также обратили внимание на растущее стремление конгресса США к технологическому разделению с Китаем. "Об этом свидетельствуют также недавние обращения конгрессменов к администрации с призывами усилить экспортный контроль и запретить использование китайских ИИ-систем в государственных закупках", - замечают они.
Кроме того, аналитики указывают, что по состоянию на второе полугодие 2024 года количество посещений китайских ИИ-приложений через веб-сайты стабильно превышает 180 миллионов в месяц с пиковыми значениями более 200 миллионов в сентябре и октябре.
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаСШАКИТАЙКНРКонгресс США
 
 
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