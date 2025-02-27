https://1prime.ru/20250227/briks-855318805.html

Страны БРИКС обозначили ключевые направления взаимодействия на 2025 год

Страны БРИКС обозначили ключевые направления взаимодействия на 2025 год - 27.02.2025, ПРАЙМ

Страны БРИКС обозначили ключевые направления взаимодействия на 2025 год

Финансовые руководители стран БРИКС определили главные направления сотрудничества на этот год. Среди приоритетных задач – обсуждение возможности проведения... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T14:49+0300

2025-02-27T14:49+0300

2025-02-27T14:49+0300

экономика

финансы

юар

бразилия

брикс

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/68/841466808_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_a2e97c830bba5634ca194725954714a6.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Финансовые руководители стран БРИКС определили главные направления сотрудничества на этот год. Среди приоритетных задач – обсуждение возможности проведения расчетов в национальных валютах, изучение перспектив взаимодействия финансовых рынков стран-участниц и укрепление сотрудничества в области информационной безопасности. Об этом сообщил Банк России.Первая в 2025 году встреча заместителей управляющих центральных банков и министров финансов стран БРИКС прошла в Кейптауне (ЮАР), она была организована Бразилией, которая в этом году председательствует в объединении. Мероприятие состоялось на площадке "Группы двадцати" (G20) при участии представителей всех стран объединения: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Эфиопии, а также нового члена БРИКС - Индонезии. В заявлении отмечается, что в ходе встречи в Кейптауне (ЮАР) заместители глав центральных банков и министры финансов стран БРИКС определили ключевые области взаимодействия, основываясь на приоритетах, установленных ранее в период российского председательства.Также подчеркивается готовность участников к обсуждению наиболее актуальных вопросов платежной сферы, в частности, возможности использования национальных валют для расчетов, перспективы обеспечения совместимости финансовых рынков стран БРИКС и сотрудничества в области информационной безопасности."В фокусе внимания центральных банков стран объединения в 2025 году также будут вопросы переходного финансирования и развития финансовых технологий", - добавил ЦБ.Регулятор указал, что результаты этой встречи определят дальнейший курс работы соответствующих ведомств стран БРИКС и будут учтены на предстоящем саммите объединения, запланированном в Рио-де-Жанейро на 6-7 июля.

https://1prime.ru/20250227/minfin-855296436.html

юар

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, юар, бразилия, брикс