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В Хабаровске самолет DHC-8 вернулся на стоянку из-за ухудшения самочувствия

В Хабаровске самолет DHC-8 вернулся на стоянку из-за ухудшения самочувствия - 27.02.2025, ПРАЙМ

В Хабаровске самолет DHC-8 вернулся на стоянку из-за ухудшения самочувствия

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата на стоянку в аэропорту Хабаровска самолета DHC-8 из-за ухудшения самочувствия второго пилота,... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T06:56+0300

2025-02-27T06:56+0300

2025-02-27T06:56+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – ПРАЙМ. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата на стоянку в аэропорту Хабаровска самолета DHC-8 из-за ухудшения самочувствия второго пилота, сообщает в четверг Дальневосточная транспортная прокуратура. "Двадцать пятого февраля во время подготовки к взлету судна DHC-8, следовавшего по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре, резко ухудшилось самочувствие второго пилота. Командир экипажа принял решение вернуться на стоянку и вызвать медиков. Борт вылетел в пункт назначения с задержкой в связи с необходимостью замены экипажа", - говорится в сообщении. Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Будет дана оценка подготовке экипажа к вылету.

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бизнес, россия, хабаровск, хабаровск, владивосток