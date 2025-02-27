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В Хабаровске самолет DHC-8 вернулся на стоянку из-за ухудшения самочувствия
В Хабаровске самолет DHC-8 вернулся на стоянку из-за ухудшения самочувствия - 27.02.2025, ПРАЙМ
В Хабаровске самолет DHC-8 вернулся на стоянку из-за ухудшения самочувствия
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата на стоянку в аэропорту Хабаровска самолета DHC-8 из-за ухудшения самочувствия второго пилота,... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T06:56+0300
2025-02-27T06:56+0300
2025-02-27T06:56+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – ПРАЙМ. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата на стоянку в аэропорту Хабаровска самолета DHC-8 из-за ухудшения самочувствия второго пилота, сообщает в четверг Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Двадцать пятого февраля во время подготовки к взлету судна DHC-8, следовавшего по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре, резко ухудшилось самочувствие второго пилота. Командир экипажа принял решение вернуться на стоянку и вызвать медиков. Борт вылетел в пункт назначения с задержкой в связи с необходимостью замены экипажа", - говорится в сообщении.
Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Будет дана оценка подготовке экипажа к вылету.
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В Хабаровске самолет DHC-8 вернулся на стоянку из-за ухудшения самочувствия
В Хабаровске самолет DHC-8 вернулся на стоянку из-за ухудшения самочувствия второго пилота
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – ПРАЙМ. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата на стоянку в аэропорту Хабаровска самолета DHC-8 из-за ухудшения самочувствия второго пилота, сообщает в четверг Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Двадцать пятого февраля во время подготовки к взлету судна DHC-8, следовавшего по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре, резко ухудшилось самочувствие второго пилота. Командир экипажа принял решение вернуться на стоянку и вызвать медиков. Борт вылетел в пункт назначения с задержкой в связи с необходимостью замены экипажа", - говорится в сообщении.
Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Будет дана оценка подготовке экипажа к вылету.