Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Хабаровске самолет DHC-8 вернулся на стоянку из-за ухудшения самочувствия - 27.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250227/dhc-8-855290211.html
В Хабаровске самолет DHC-8 вернулся на стоянку из-за ухудшения самочувствия
В Хабаровске самолет DHC-8 вернулся на стоянку из-за ухудшения самочувствия - 27.02.2025, ПРАЙМ
В Хабаровске самолет DHC-8 вернулся на стоянку из-за ухудшения самочувствия
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата на стоянку в аэропорту Хабаровска самолета DHC-8 из-за ухудшения самочувствия второго пилота,... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T06:56+0300
2025-02-27T06:56+0300
бизнес
россия
хабаровск
хабаровск
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855290211.jpg?1740628592
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – ПРАЙМ. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата на стоянку в аэропорту Хабаровска самолета DHC-8 из-за ухудшения самочувствия второго пилота, сообщает в четверг Дальневосточная транспортная прокуратура. "Двадцать пятого февраля во время подготовки к взлету судна DHC-8, следовавшего по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре, резко ухудшилось самочувствие второго пилота. Командир экипажа принял решение вернуться на стоянку и вызвать медиков. Борт вылетел в пункт назначения с задержкой в связи с необходимостью замены экипажа", - говорится в сообщении. Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Будет дана оценка подготовке экипажа к вылету.
хабаровск
хабаровск
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, хабаровск, хабаровск, владивосток
Бизнес, РОССИЯ, ХАБАРОВСК, Хабаровск, Владивосток
06:56 27.02.2025
 
В Хабаровске самолет DHC-8 вернулся на стоянку из-за ухудшения самочувствия

В Хабаровске самолет DHC-8 вернулся на стоянку из-за ухудшения самочувствия второго пилота

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – ПРАЙМ. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата на стоянку в аэропорту Хабаровска самолета DHC-8 из-за ухудшения самочувствия второго пилота, сообщает в четверг Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Двадцать пятого февраля во время подготовки к взлету судна DHC-8, следовавшего по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре, резко ухудшилось самочувствие второго пилота. Командир экипажа принял решение вернуться на стоянку и вызвать медиков. Борт вылетел в пункт назначения с задержкой в связи с необходимостью замены экипажа", - говорится в сообщении.
Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Будет дана оценка подготовке экипажа к вылету.
 
БизнесРОССИЯХАБАРОВСКХабаровскВладивосток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала