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Ozon сделал заявление о выплатах дивидендов

Ozon сделал заявление о выплатах дивидендов - 27.02.2025, ПРАЙМ

Ozon сделал заявление о выплатах дивидендов

Ozon будет решать вопрос о выплате дивидендов после редомициляции компании с Кирпа, проводить выплаты до переезда в Россию технически невозможно, заявил... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T20:14+0300

2025-02-27T20:14+0300

2025-02-27T20:15+0300

экономика

ozon

дивиденды

выплаты

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Ozon будет решать вопрос о выплате дивидендов после редомициляции компании с Кирпа, проводить выплаты до переезда в Россию технически невозможно, заявил финансовый директор компании Игорь Герасимов во время встречи с инвесторами по итогам 2024 года. "По поводу дивидендов. Решения платить дивиденды нет. Платить дивиденды до редомициляции технически невозможно. Если это решение будет принято, то, я думаю, совет директоров и все прочие, все будут уведомлены. По поводу того, как их платить технически, я думаю, это вопрос преждевременный, потому что еще нет решения о том, будем ли мы платить дивиденды или не будем платить дивиденды, и вообще имеет ли смысл это обсуждать, пока не закончена редомициляция и так далее", - сказал Герасимов. Он отметил, что процесс редомициляции может быть завершен в течение 2025 года - точная дата зависит от скорости работы регулятора на Кипре. Герасимов также напомнил о планах выделения пула акций на программу мотивации сотрудников. По его мнению, такой инструмент помог удержать "костяк" команды. "Мы считаем, что годовое размытие, если его сравнивать с какими-то глобальными аналогами, будет крайне умеренным, не будет превышать 1,5%", - сказал финансовый директор. В конце 2024 года акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в форме МКПАО "Озон". В конце ноября стало известно, что компания выносит вопрос о редомициляции компании с Кипра в РФ на голосование акционеров. Как рассказывали в пресс-службе компании, процесс редомициляции планируется завершить до конца 2025 года. Смена юрисдикции будет содействовать росту ликвидности бумаг для инвесторов, снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции, уточнялось в материалах компании.

https://1prime.ru/20250221/ozon-855133021.html

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ozon, дивиденды, выплаты