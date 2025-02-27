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Доллар дорожает к евро и иене
Доллар дорожает к евро и иене - 27.02.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к евро и иене
Стоимость доллара растет к евро и иене в четверг утром в преддверии выхода данных по ВВП США и числу первичных заявок на пособие по безработице в стране,... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T08:48+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к евро и иене в четверг утром в преддверии выхода данных по ВВП США и числу первичных заявок на пособие по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.38 мск курс евро к доллару снижался до 1,0464 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0484 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 149,28 иены с 149 иен за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,18%, до 106,7 пункта. Позднее в четверг выйдут важные макроэкономические показатели по США. Так, будут опубликованы данные по ВВП США. Согласно предварительной оценке, в четвертом квартале прошлого года ВВП США вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Кроме того, министерство труда США обнародует данные по числу первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 22 февраля. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 2 тысячи - до 221 тысячи заявок.
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рынки, сша
Доллар дорожает к евро и иене
Доллар растет к евро и иене перед выходом данных по ВВП и рынку труда в США
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к евро и иене в четверг утром в преддверии выхода данных по ВВП США и числу первичных заявок на пособие по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.38 мск курс евро к доллару снижался до 1,0464 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0484 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 149,28 иены с 149 иен за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,18%, до 106,7 пункта.
Позднее в четверг выйдут важные макроэкономические показатели по США. Так, будут опубликованы данные по ВВП США. Согласно предварительной оценке, в четвертом квартале прошлого года ВВП США вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Кроме того, министерство труда США обнародует данные по числу первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 22 февраля. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 2 тысячи - до 221 тысячи заявок.
Доллар дорожает к другим мировым валютам