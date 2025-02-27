https://1prime.ru/20250227/dollar-855291800.html

Доллар дорожает к евро и иене

Доллар дорожает к евро и иене - 27.02.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает к евро и иене

Стоимость доллара растет к евро и иене в четверг утром в преддверии выхода данных по ВВП США и числу первичных заявок на пособие по безработице в стране,... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T08:48+0300

2025-02-27T08:48+0300

2025-02-27T08:48+0300

экономика

рынки

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159819_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65896614394541b10d68f14788583d04.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к евро и иене в четверг утром в преддверии выхода данных по ВВП США и числу первичных заявок на пособие по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.38 мск курс евро к доллару снижался до 1,0464 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0484 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 149,28 иены с 149 иен за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,18%, до 106,7 пункта. Позднее в четверг выйдут важные макроэкономические показатели по США. Так, будут опубликованы данные по ВВП США. Согласно предварительной оценке, в четвертом квартале прошлого года ВВП США вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Кроме того, министерство труда США обнародует данные по числу первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 22 февраля. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 2 тысячи - до 221 тысячи заявок.

https://1prime.ru/20250226/dollar-855282141.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, сша