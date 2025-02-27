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Доллар дорожает к евро и иене - 27.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Доллар дорожает к евро и иене
Доллар дорожает к евро и иене - 27.02.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к евро и иене
Стоимость доллара растет к евро и иене в четверг утром в преддверии выхода данных по ВВП США и числу первичных заявок на пособие по безработице в стране,... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T08:48+0300
2025-02-27T08:48+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к евро и иене в четверг утром в преддверии выхода данных по ВВП США и числу первичных заявок на пособие по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.38 мск курс евро к доллару снижался до 1,0464 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0484 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 149,28 иены с 149 иен за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,18%, до 106,7 пункта. Позднее в четверг выйдут важные макроэкономические показатели по США. Так, будут опубликованы данные по ВВП США. Согласно предварительной оценке, в четвертом квартале прошлого года ВВП США вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Кроме того, министерство труда США обнародует данные по числу первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 22 февраля. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 2 тысячи - до 221 тысячи заявок.
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рынки, сша
Экономика, Рынки, США
08:48 27.02.2025
 
Доллар дорожает к евро и иене

Доллар растет к евро и иене перед выходом данных по ВВП и рынку труда в США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к евро и иене в четверг утром в преддверии выхода данных по ВВП США и числу первичных заявок на пособие по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.38 мск курс евро к доллару снижался до 1,0464 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0484 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 149,28 иены с 149 иен за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,18%, до 106,7 пункта.
Позднее в четверг выйдут важные макроэкономические показатели по США. Так, будут опубликованы данные по ВВП США. Согласно предварительной оценке, в четвертом квартале прошлого года ВВП США вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Кроме того, министерство труда США обнародует данные по числу первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 22 февраля. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 2 тысячи - до 221 тысячи заявок.
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
Доллар дорожает к другим мировым валютам
Вчера, 18:46
 
ЭкономикаРынкиСША
 
 
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