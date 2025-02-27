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Стоимость доллара к мировым валютам растет
Стоимость доллара к мировым валютам растет - 27.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость доллара к мировым валютам растет
Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в четверг днем в ожидании данных по ВВП США и еженедельной статистики по рынку труда, свидетельствуют данные... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T12:21+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в четверг днем в ожидании данных по ВВП США и еженедельной статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,0479 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0484 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 149,67 иены со 149 иен за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 106,6 пункта. До открытия торгов в США в четверг будут опубликованы данные по экономике страны. Так, станет известна вторая оценка по ВВП США в четвертом квартале. Согласно предварительной оценке, опубликованной в конце января, в четвертом квартале прошлого года ВВП США вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) и на 2,8% за весь 2024 год. Тогда же министерство труда страны обнародует данные по числу первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 22 февраля. Аналитики прогнозируют, что показатель вырос на 2 тысячи - до 221 тысячи заявок.
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рынки, сша
Стоимость доллара к мировым валютам растет
Доллар к мировым валютам дорожает в ожидании статистики из США
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в четверг днем в ожидании данных по ВВП США и еженедельной статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,0479 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0484 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 149,67 иены со 149 иен за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 106,6 пункта.
До открытия торгов в США в четверг будут опубликованы данные по экономике страны. Так, станет известна вторая оценка по ВВП США в четвертом квартале. Согласно предварительной оценке, опубликованной в конце января, в четвертом квартале прошлого года ВВП США вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) и на 2,8% за весь 2024 год.
Тогда же министерство труда страны обнародует данные по числу первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 22 февраля. Аналитики прогнозируют, что показатель вырос на 2 тысячи - до 221 тысячи заявок.
Доллар дорожает к евро и иене