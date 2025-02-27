https://1prime.ru/20250227/dollar-855309238.html

Стоимость доллара к мировым валютам растет

Стоимость доллара к мировым валютам растет - 27.02.2025, ПРАЙМ

Стоимость доллара к мировым валютам растет

Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в четверг днем в ожидании данных по ВВП США и еженедельной статистики по рынку труда, свидетельствуют данные... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T12:21+0300

2025-02-27T12:21+0300

2025-02-27T12:21+0300

экономика

рынки

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e9476df579a69237094874b9a6917a3.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в четверг днем в ожидании данных по ВВП США и еженедельной статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,0479 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0484 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 149,67 иены со 149 иен за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 106,6 пункта. До открытия торгов в США в четверг будут опубликованы данные по экономике страны. Так, станет известна вторая оценка по ВВП США в четвертом квартале. Согласно предварительной оценке, опубликованной в конце января, в четвертом квартале прошлого года ВВП США вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) и на 2,8% за весь 2024 год. Тогда же министерство труда страны обнародует данные по числу первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 22 февраля. Аналитики прогнозируют, что показатель вырос на 2 тысячи - до 221 тысячи заявок.

https://1prime.ru/20250227/dollar-855291800.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, сша