https://1prime.ru/20250227/dollar-855328093.html
Доллар усилил рост к другими мировым валютам
Доллар усилил рост к другими мировым валютам - 27.02.2025, ПРАЙМ
Доллар усилил рост к другими мировым валютам
Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, усилила рост в среду после публикации статистики ВВП США и данных с рынка труда,... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T18:30+0300
2025-02-27T18:30+0300
2025-02-27T18:30+0300
экономика
доллар
торги
укрепление
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159778_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_018c58d34f045f0c237ee077225a4756.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, усилила рост в среду после публикации статистики ВВП США и данных с рынка труда, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.07 мск курс евро к доллару опускается до 1,0425 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0484 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивается до 149,67 иены со 149 иен за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,55%, до 107,1 пункта. До выхода статистики американская валюта дорожала меньшими валютами. ВВП США в прошлом году, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 2,8%, а в четвертом квартале - на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатели совпали с предварительными данными. Также были опубликованы данные о числе заявок на пособие по безработице в стране, которое за предыдущую неделю выросло сильнее прогноза - на 22 тысячи, до 242 тысяч. В пятницу инвесторы ожидают данные о доходах и расходах населения США в январе, которые, согласно прогнозам, выросли на 0,3% и 0,1% соответственно.
https://1prime.ru/20250227/matvienko-855317661.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159778_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4923c53f8e00c999f896bbc6b4a56c44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар, торги, укрепление
Экономика, доллар, Торги, укрепление
Доллар усилил рост к другими мировым валютам
Доллар еще больше укрепляется после выхода макроэкономических данных
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, усилила рост в среду после публикации статистики ВВП США и данных с рынка труда, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.07 мск курс евро к доллару опускается до 1,0425 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0484 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивается до 149,67 иены со 149 иен за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,55%, до 107,1 пункта. До выхода статистики американская валюта дорожала меньшими валютами.
ВВП США в прошлом году, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 2,8%, а в четвертом квартале - на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатели совпали с предварительными данными.
Также были опубликованы данные о числе заявок на пособие по безработице в стране, которое за предыдущую неделю выросло сильнее прогноза - на 22 тысячи, до 242 тысяч.
Матвиенко назвала причину отказа многих стран от использования доллара
В пятницу инвесторы ожидают данные о доходах и расходах населения США в январе, которые, согласно прогнозам, выросли на 0,3% и 0,1% соответственно.