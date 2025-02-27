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Доллар усилил рост к другими мировым валютам

Доллар усилил рост к другими мировым валютам - 27.02.2025, ПРАЙМ

Доллар усилил рост к другими мировым валютам

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, усилила рост в среду после публикации статистики ВВП США и данных с рынка труда,... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T18:30+0300

2025-02-27T18:30+0300

2025-02-27T18:30+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, усилила рост в среду после публикации статистики ВВП США и данных с рынка труда, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.07 мск курс евро к доллару опускается до 1,0425 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0484 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивается до 149,67 иены со 149 иен за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,55%, до 107,1 пункта. До выхода статистики американская валюта дорожала меньшими валютами. ВВП США в прошлом году, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 2,8%, а в четвертом квартале - на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатели совпали с предварительными данными. Также были опубликованы данные о числе заявок на пособие по безработице в стране, которое за предыдущую неделю выросло сильнее прогноза - на 22 тысячи, до 242 тысяч. В пятницу инвесторы ожидают данные о доходах и расходах населения США в январе, которые, согласно прогнозам, выросли на 0,3% и 0,1% соответственно.

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доллар, торги, укрепление