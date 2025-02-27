https://1prime.ru/20250227/dollary-855274079.html
Финансист раскрыла, почему старые доллары лучше пока не менять
Финансист раскрыла, почему старые доллары лучше пока не менять - 27.02.2025, ПРАЙМ
Финансист раскрыла, почему старые доллары лучше пока не менять
Формально срока годности у долларовых купюр нет, но банки со скрипом принимают старые банкноты (образца 2000-х годов и ранее). Увы, никакой управы на кредитные... | 27.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Формально срока годности у долларовых купюр нет, но банки со скрипом принимают старые банкноты (образца 2000-х годов и ранее). Увы, никакой управы на кредитные организации в этом случае нет, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. По словам финансиста, на сегодняшний день в США обязательны к приему любые долларовые банкноты, если они выпущены после 1914 года, то являются законным платежным средством. “Нюансов здесь два. Во-первых, данная обязанность имеется лишь у государственных организаций, даже частные банки могут в большинстве случаев устанавливать свои правила (хотя они нечасто это делают, поскольку имеют доступ к новым банкнотам ФРС). Во-вторых, на другие страны законодательство США в этой части не распространяется”, - объяснила она. И, наконец, в-третьих, с комиссией везде и всегда могут приниматься долларовые купюры, имеющие повреждения. Это правило действует в России не одно десятилетие, имеются и признаки отнесения купюр к ветхим. Тем не менее, на сегодня коммерческие банки могут самостоятельно определять, по какому курсу принимать различные банкноты, прямого запрета в нормативных документах на этот счет не содержится. Что делать, если банк отказался принять "белые" (выпущенные на рубеже прошлого и нынешнего веков) банкноты? Можно попросить письменное объяснение у банка, поговорить с руководителем подразделения. Можно направить жалобу в приемную Банка России или Роспотребнадзор. Но на настоящий момент официального разъяснения регулятора не существует. Понять банки можно: на сегодняшний момент в условиях санкционных и контрсанкционных ограничений у них очень мало возможностей приобретать новые банкноты и избавляться от старых. Кроме того, старые доллары проще подделать, и банки не хотят брать на себя такой риск, говорит Белянчикова. Нужно сказать, что проблема старых долларов стоит не только в России. Такие страны, как Египет, Таиланд, ОАЭ и особенно Турция, в которой наблюдался серьезный вброс фальшивых купюр, также устанавливают для старых долларовых банкнот сниженный курс. Поэтому лучше уточнять, будут ли принимать старые купюры в стране, куда вы собираетесь поехать. Также лучше заранее уточнять, как поступит с такими купюрами банк, куда вы собираетесь с ними пойти для совершения валютно-обменной операции. А лучше – если есть такая возможность – немного подождать. Возможно, перезагрузка отношений между РФ и США приведет к возможности вновь получать в достаточном количестве новые купюры из страны-эмитента, и вопрос будет решен, заключила финансист.
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курсы валют, курс доллара к рублю цб рф, финансы, банки, сша
Курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Финансы, Банки, США
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Формально срока годности у долларовых купюр нет, но банки со скрипом принимают старые банкноты (образца 2000-х годов и ранее). Увы, никакой управы на кредитные организации в этом случае нет, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
По словам финансиста, на сегодняшний день в США обязательны к приему любые долларовые банкноты, если они выпущены после 1914 года, то являются законным платежным средством.
“Нюансов здесь два. Во-первых, данная обязанность имеется лишь у государственных организаций, даже частные банки могут в большинстве случаев устанавливать свои правила (хотя они нечасто это делают, поскольку имеют доступ к новым банкнотам ФРС). Во-вторых, на другие страны законодательство США в этой части не распространяется”, - объяснила она.
И, наконец, в-третьих, с комиссией везде и всегда могут приниматься долларовые купюры, имеющие повреждения. Это правило действует в России не одно десятилетие, имеются и признаки отнесения купюр к ветхим. Тем не менее, на сегодня коммерческие банки могут самостоятельно определять, по какому курсу принимать различные банкноты, прямого запрета в нормативных документах на этот счет не содержится.
Что делать, если банк отказался принять "белые" (выпущенные на рубеже прошлого и нынешнего веков) банкноты? Можно попросить письменное объяснение у банка, поговорить с руководителем подразделения. Можно направить жалобу в приемную Банка России или Роспотребнадзор. Но на настоящий момент официального разъяснения регулятора не существует.
Экономист объяснил, стоит ли сейчас бежать в обменники за долларами
Понять банки можно: на сегодняшний момент в условиях санкционных и контрсанкционных ограничений у них очень мало возможностей приобретать новые банкноты и избавляться от старых. Кроме того, старые доллары проще подделать, и банки не хотят брать на себя такой риск, говорит Белянчикова.
Нужно сказать, что проблема старых долларов стоит не только в России. Такие страны, как Египет, Таиланд, ОАЭ и особенно Турция, в которой наблюдался серьезный вброс фальшивых купюр, также устанавливают для старых долларовых банкнот сниженный курс. Поэтому лучше уточнять, будут ли принимать старые купюры в стране, куда вы собираетесь поехать.
Также лучше заранее уточнять, как поступит с такими купюрами банк, куда вы собираетесь с ними пойти для совершения валютно-обменной операции. А лучше – если есть такая возможность – немного подождать. Возможно, перезагрузка отношений между РФ и США приведет к возможности вновь получать в достаточном количестве новые купюры из страны-эмитента, и вопрос будет решен, заключила финансист.