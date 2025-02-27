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Эксперт рассказал о последствиях новых пошлин США на импорт меди
Эксперт рассказал о последствиях новых пошлин США на импорт меди - 27.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о последствиях новых пошлин США на импорт меди
Возможные пошлины США на импорт меди усилят конкуренцию на мировом рынке и могут привести к снижению цен на этот металл, рассказал РИА Новости эксперт Института | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T05:46+0300
2025-02-27T05:46+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Возможные пошлины США на импорт меди усилят конкуренцию на мировом рынке и могут привести к снижению цен на этот металл, рассказал РИА Новости эксперт Института Гайдара Гасан Рамазанов.
Президент США Дональд Трамп поручил министерству торговли рассмотреть возможность введения новых пошлин на импорт меди для восстановления производства металла в Штатах, сообщило в среду агентство Блумберг.
"Часть иностранных экспортеров потеряет американский рынок сбыта из-за невыгодности для покупателей импортировать медь из иностранных государств. В свою очередь, иностранным поставщикам придется искать новые рынки сбыта меди, что усилит конкуренцию на мировом рынке и может привести к снижению цен на медь", - прокомментировал аналитик.
Он считает, что в первую очередь введение пошлин отразится на самих американских импортерах, поскольку им придется искать альтернативные источники поставок металла на внутреннем рынке. "При этом цена на медь в США из-за введения пошлин поднимется, так как покрыть 35% американского спроса на медь за короткие сроки будет затруднительно", - предполагает Рамазанов.
Согласно докладу Геологической службы США (USGS), в 2024 году потребление катодной меди в США оценивалось в 1,6 миллиона тонн, в то время как внутреннее производство составляло 1,04 миллиона тонн в год, привел данные эксперт. Таким образом, внутреннее производство покрывало только 65% потребности США в катодной меди.
По его словам, для покрытия оставшейся части внутреннего спроса на медь американцы в 2024 году импортировали около 810 тысяч тонн катодной меди. "Основными экспортерами в 2024 году стали Чили, Канада, Мексика и Перу", - отметил Рамазанов.
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Экономика, Промышленность, Мировая экономика, США, МОСКВА, ЧИЛИ, Дональд Трамп
Эксперт рассказал о последствиях новых пошлин США на импорт меди
Эксперт Рамазанов: пошлины США на импорт меди усилят конкуренцию на мировом рынке
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Возможные пошлины США на импорт меди усилят конкуренцию на мировом рынке и могут привести к снижению цен на этот металл, рассказал РИА Новости эксперт Института Гайдара Гасан Рамазанов.
Президент США Дональд Трамп поручил министерству торговли рассмотреть возможность введения новых пошлин на импорт меди для восстановления производства металла в Штатах, сообщило в среду агентство Блумберг.
"Часть иностранных экспортеров потеряет американский рынок сбыта из-за невыгодности для покупателей импортировать медь из иностранных государств. В свою очередь, иностранным поставщикам придется искать новые рынки сбыта меди, что усилит конкуренцию на мировом рынке и может привести к снижению цен на медь", - прокомментировал аналитик.
Он считает, что в первую очередь введение пошлин отразится на самих американских импортерах, поскольку им придется искать альтернативные источники поставок металла на внутреннем рынке. "При этом цена на медь в США из-за введения пошлин поднимется, так как покрыть 35% американского спроса на медь за короткие сроки будет затруднительно", - предполагает Рамазанов.
Согласно докладу Геологической службы США (USGS), в 2024 году потребление катодной меди в США оценивалось в 1,6 миллиона тонн, в то время как внутреннее производство составляло 1,04 миллиона тонн в год, привел данные эксперт. Таким образом, внутреннее производство покрывало только 65% потребности США в катодной меди.
По его словам, для покрытия оставшейся части внутреннего спроса на медь американцы в 2024 году импортировали около 810 тысяч тонн катодной меди. "Основными экспортерами в 2024 году стали Чили, Канада, Мексика и Перу", - отметил Рамазанов.