https://1prime.ru/20250227/eksperty-855288782.html
Эксперты рассказали о росте доли маткапитала в семейной ипотеке
Эксперты рассказали о росте доли маткапитала в семейной ипотеке - 27.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о росте доли маткапитала в семейной ипотеке
Доля сделок с маткапиталом, используемым российскими семьями в качестве первоначального взноса при покупке жилья, выросла в семейной ипотеке за последний год на | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T03:16+0300
2025-02-27T03:16+0300
2025-02-27T03:16+0300
недвижимость
бизнес
финансы
москва
санкт-петербург
абсолют банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855288782.jpg?1740615366
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Доля сделок с маткапиталом, используемым российскими семьями в качестве первоначального взноса при покупке жилья, выросла в семейной ипотеке за последний год на 30% - почти до 70% по результатам февраля, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала увеличился на 9,5%: на первого ребенка он теперь составляет 690,3 тысячи рублей, на второго и последующих детей (если не получали на первого) - 912 тысяч рублей, на второго ребенка (если получали на первого) - 221,9 тысячи рублей. Маткапитал можно использовать в качестве первоначального взноса при покупке жилья в кредит, а также для погашения ипотеки.
Как рассказал директор департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталий Костюкевич, около 90% всех ипотек в стране приходится на семейную ипотеку, а доля сделок с маткапиталом, используемым в качестве первоначального взноса, в настоящее время приближается по этой программе к 70% против 50% год назад (прирост на 30%).
"Рост связан в первую очередь с тем, что изменились условия по семейной ипотеке, в результате которых в клиентском сегменте увеличилась доля молодых семей. Для данной категории заемщиков сложно накопить первоначальный взнос, поэтому материнский капитал стал для них важным инструментом при покупке квартиры в ипотеку", - объяснил Костюкевич.
Замруководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова указывает на то, что обладатели материнского капитала активны в части поиска и покупки недвижимости. Особенно это заметно в текущем феврале, то есть после индексации маткапитала.
Однако, как добавила Решетникова, в крупных городах России размер материнского капитала даже после индексации позволяет купить всего лишь несколько квадратных метров жилья на первичном рынке. По ее словам, в среднем средств на первого ребенка в Москве хватит для покупки всего двух "квадратов", в Санкт-Петербурге - чуть более трех. В целом по стране материнский капитал покроет стоимость почти 5 квадратных метров в новостройках.
Таким образом, в крупных городах доля сделок с маткапиталом ниже, чем в среднем. В Москве это 20-30%, уточнила руководитель отдела аналитики и консалтинга "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева.
Однако она ожидает, что в связи с индексацией маткапитала доля таких сделок в ближайшее время вырастет на 5-7% процентных пунктов.
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, финансы, москва, санкт-петербург, абсолют банк
Недвижимость, Бизнес, Финансы, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Абсолют банк
Эксперты рассказали о росте доли маткапитала в семейной ипотеке
Эксперты: доля сделок с маткапиталом в семейной ипотеке выросла почти до 70%
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Доля сделок с маткапиталом, используемым российскими семьями в качестве первоначального взноса при покупке жилья, выросла в семейной ипотеке за последний год на 30% - почти до 70% по результатам февраля, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала увеличился на 9,5%: на первого ребенка он теперь составляет 690,3 тысячи рублей, на второго и последующих детей (если не получали на первого) - 912 тысяч рублей, на второго ребенка (если получали на первого) - 221,9 тысячи рублей. Маткапитал можно использовать в качестве первоначального взноса при покупке жилья в кредит, а также для погашения ипотеки.
Как рассказал директор департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталий Костюкевич, около 90% всех ипотек в стране приходится на семейную ипотеку, а доля сделок с маткапиталом, используемым в качестве первоначального взноса, в настоящее время приближается по этой программе к 70% против 50% год назад (прирост на 30%).
"Рост связан в первую очередь с тем, что изменились условия по семейной ипотеке, в результате которых в клиентском сегменте увеличилась доля молодых семей. Для данной категории заемщиков сложно накопить первоначальный взнос, поэтому материнский капитал стал для них важным инструментом при покупке квартиры в ипотеку", - объяснил Костюкевич.
Замруководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова указывает на то, что обладатели материнского капитала активны в части поиска и покупки недвижимости. Особенно это заметно в текущем феврале, то есть после индексации маткапитала.
Однако, как добавила Решетникова, в крупных городах России размер материнского капитала даже после индексации позволяет купить всего лишь несколько квадратных метров жилья на первичном рынке. По ее словам, в среднем средств на первого ребенка в Москве хватит для покупки всего двух "квадратов", в Санкт-Петербурге - чуть более трех. В целом по стране материнский капитал покроет стоимость почти 5 квадратных метров в новостройках.
Таким образом, в крупных городах доля сделок с маткапиталом ниже, чем в среднем. В Москве это 20-30%, уточнила руководитель отдела аналитики и консалтинга "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева.
Однако она ожидает, что в связи с индексацией маткапитала доля таких сделок в ближайшее время вырастет на 5-7% процентных пунктов.