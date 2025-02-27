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Эксперты рассказали о росте доли маткапитала в семейной ипотеке

Эксперты рассказали о росте доли маткапитала в семейной ипотеке - 27.02.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о росте доли маткапитала в семейной ипотеке

Доля сделок с маткапиталом, используемым российскими семьями в качестве первоначального взноса при покупке жилья, выросла в семейной ипотеке за последний год на | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T03:16+0300

2025-02-27T03:16+0300

2025-02-27T03:16+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Доля сделок с маткапиталом, используемым российскими семьями в качестве первоначального взноса при покупке жилья, выросла в семейной ипотеке за последний год на 30% - почти до 70% по результатам февраля, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты. С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала увеличился на 9,5%: на первого ребенка он теперь составляет 690,3 тысячи рублей, на второго и последующих детей (если не получали на первого) - 912 тысяч рублей, на второго ребенка (если получали на первого) - 221,9 тысячи рублей. Маткапитал можно использовать в качестве первоначального взноса при покупке жилья в кредит, а также для погашения ипотеки. Как рассказал директор департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталий Костюкевич, около 90% всех ипотек в стране приходится на семейную ипотеку, а доля сделок с маткапиталом, используемым в качестве первоначального взноса, в настоящее время приближается по этой программе к 70% против 50% год назад (прирост на 30%). "Рост связан в первую очередь с тем, что изменились условия по семейной ипотеке, в результате которых в клиентском сегменте увеличилась доля молодых семей. Для данной категории заемщиков сложно накопить первоначальный взнос, поэтому материнский капитал стал для них важным инструментом при покупке квартиры в ипотеку", - объяснил Костюкевич. Замруководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова указывает на то, что обладатели материнского капитала активны в части поиска и покупки недвижимости. Особенно это заметно в текущем феврале, то есть после индексации маткапитала. Однако, как добавила Решетникова, в крупных городах России размер материнского капитала даже после индексации позволяет купить всего лишь несколько квадратных метров жилья на первичном рынке. По ее словам, в среднем средств на первого ребенка в Москве хватит для покупки всего двух "квадратов", в Санкт-Петербурге - чуть более трех. В целом по стране материнский капитал покроет стоимость почти 5 квадратных метров в новостройках. Таким образом, в крупных городах доля сделок с маткапиталом ниже, чем в среднем. В Москве это 20-30%, уточнила руководитель отдела аналитики и консалтинга "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева. Однако она ожидает, что в связи с индексацией маткапитала доля таких сделок в ближайшее время вырастет на 5-7% процентных пунктов.

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недвижимость, бизнес, финансы, москва, санкт-петербург, абсолют банк