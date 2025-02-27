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Эксперты предупредили о рисках для мировых рынков продовольствия

Эксперты предупредили о рисках для мировых рынков продовольствия - 27.02.2025, ПРАЙМ

Эксперты предупредили о рисках для мировых рынков продовольствия

Изменение климата несет серьезные риски для мировых рынков продовольствия: если превентивные меры не будут приняты, то через 20-30 лет цены на него будут... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T04:16+0300

2025-02-27T04:16+0300

2025-02-27T04:16+0300

экономика

мировая экономика

москва

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Изменение климата несет серьезные риски для мировых рынков продовольствия: если превентивные меры не будут приняты, то через 20-30 лет цены на него будут значительно выше, а в некоторых регионах хлеб может оказаться даже дороже золота, прогнозируют опрошенные РИА Новости эксперты. "Изменение климата несет серьезные риски для мировых продовольственных рынков. Эти риски связаны с нарушением сельскохозяйственного производства, цепочек поставок и ценовой стабильности", - отметил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Владимир Подопригора. "По оценкам экспертов, к 2050 году изменение климата может снизить мировое производство продовольствия на 10-25%, если не будут приняты меры по адаптации. Рост населения планеты до 10 миллиардов к 2050 году увеличит спрос на продовольствие, что усугубит давление на рынки", - продолжил он. Страны, которые зависят от импорта продовольствия, будут особенно уязвимы к росту цен, рассуждает Подопригора. Изменение климата может привести к тому, что некоторые регионы станут непригодными для выращивания определенных культур, в то время как другие могут стать более подходящими. "Это потребует значительных инвестиций в адаптацию", - предупредил он. По словам представителя той же кафедры Юлии Давыдовой, от аномальной жары в значительной степени страдают зерновые культуры, а также кукуруза, соя и подсолнечник, но в принципе слишком высокие температуры противопоказаны всем растениям, в том числе и овощам, ягодам, садоводческим культурам. Дальнейшее повышение температуры и засухи грозят "выжженной землей", указала она. "Если говорить о мировом рынке, то при резком сокращении предложения сельскохозяйственных культур повысятся цены на продовольствие, и через 20-30 лет хлеб, возможно, в некоторых регионах будет стоить дороже золота", - отметила эксперт.

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мировая экономика, москва