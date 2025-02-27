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Пошлины на экспорт из России подсолнечного масла и шрота снизятся
Пошлины на экспорт из России подсолнечного масла и шрота снизятся - 27.02.2025, ПРАЙМ
Пошлины на экспорт из России подсолнечного масла и шрота снизятся
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в марте снизится до 9 333,2 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 1 742,3 рубля, следует из... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T08:16+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в марте снизится до 9 333,2 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 1 742,3 рубля, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в марте рассчитана при индикативной цене 1 065,1 доллара за тонну. В феврале действует пошлина в размере 17 786,4 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1 068,5 доллара за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в марте рассчитана по индикативной цене 204,1 доллара за тонну. Ее значение в феврале составляет 3 888,7 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 212,2 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
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сельское хозяйство, москва, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, МОСКВА, Минсельхоз
Пошлины на экспорт из России подсолнечного масла и шрота снизятся
Минсельхоз: пошлины на экспорт из России подсолнечного масла и шрота снизятся
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в марте снизится до 9 333,2 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 1 742,3 рубля, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ.
Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в марте рассчитана при индикативной цене 1 065,1 доллара за тонну. В феврале действует пошлина в размере 17 786,4 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1 068,5 доллара за тонну.
Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в марте рассчитана по индикативной цене 204,1 доллара за тонну. Ее значение в феврале составляет 3 888,7 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 212,2 доллара за тонну.
Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента.
Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
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