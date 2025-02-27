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Кабмин продлил запрет на экспорт бензина для непроизводителей

Кабмин продлил запрет на экспорт бензина для непроизводителей - 27.02.2025, ПРАЙМ

Кабмин продлил запрет на экспорт бензина для непроизводителей

Правительство России продлило запрет на экспорт бензина для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний производственной мощностью менее 1 миллиона тонн) с | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T09:02+0300

2025-02-27T09:02+0300

2025-02-27T09:02+0300

энергетика

бензин

россия

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Правительство России продлило запрет на экспорт бензина для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний производственной мощностью менее 1 миллиона тонн) с 1 марта до 31 августа, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство вводит запрет на экспорт автомобильного бензина с 1 марта по 31 августа включительно. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. "Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов", - уточняет пресс-служба. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

https://1prime.ru/20250225/benzin-855239589.html

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бензин, россия