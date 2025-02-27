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Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Турцию на 13%

Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Турцию на 13% - 27.02.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки нефтепродуктов в Турцию на 13%

Россия в январе нарастила поставки нефтепродуктов в Турцию на 13% - до 944,1 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы. | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T13:09+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Россия в январе нарастила поставки нефтепродуктов в Турцию на 13% - до 944,1 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы. Согласно информации ведомства, российские компании поставили Турции нефтепродуктов на 944,1 миллиона долларов. Это на 13% больше показателя за январь прошлого года, но немного, на 1,3%, ниже среднего значения за прошлый год - 956,3 миллиона долларов. Всего Турция в прошлом месяце приобрела за рубежом нефтепродуктов на 1,1 миллиарда долларов. Таким образом, российские поставки на местный рынок занимают 85% от всего импорта Турции. Остальные 15% в основном приходятся на Евросоюз, где главными поставщики - Греция (44,8 миллиона долларов) и Италия (15 миллионов), а также на Индию (18,9 миллиона), ОАЭ (12,4 миллиона) Азербайджан (8,6 миллиона), Саудовскую Аравию (7,7 миллиона), США (5,1 миллиона) и Египет (4,7 миллиона долларов).

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россия, турция, греция, ес