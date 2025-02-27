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Япония втрое сократила экспорт чая, кофе и специй в Россию

Япония втрое сократила экспорт чая, кофе и специй в Россию - 27.02.2025, ПРАЙМ

Япония втрое сократила экспорт чая, кофе и специй в Россию

Экспорт Японией чая, кофе и специй в Россию по итогам января этого года сократился в три раза по сравнению с декабрем - до двухлетнего минимума, подсчитало РИА... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T20:21+0300

2025-02-27T20:21+0300

2025-02-27T20:21+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Экспорт Японией чая, кофе и специй в Россию по итогам января этого года сократился в три раза по сравнению с декабрем - до двухлетнего минимума, подсчитало РИА Новости по данным японской статслужбы. Импорт Россией чая, кофе и некоторых специй из Страны восходящего солнца по итогам января этого года опустился до 150,8 тысячи долларов (23,561 миллиона йен). Это в 3,1 раза меньше, чем в декабре и в 2,1 раза меньше, чем в январе 2024 года. Такие месячные объемы стали минимальными с января 2023 года. Тогда японский экспорт составлял 74,1 тысячи долларов (9,498 миллиона йен). Больше всего в январе этого года Россия покупала у Японии чай - на 111,2 тысячи долларов (17,4 миллиона йен), сократив его импорт за месяц в 1,5 раза. Поставки кофе составили 35,5 тысячи долларов (5,6 миллиона долларов), рухнув за месяц вчетверо. Также в совсем небольших объемах Москва покупала у Токио некоторые виды специй - на 4 тысячи долларов (629 тысяч йен).

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япония, экспорт, россия, чай, кофе